Nádej Banskej Bystrice sa rozplynula prirýchlo. Žirková: Škola, ako sa má hrať basketbal

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) – Len pár minút v úvode stačilo na to, aby sa domáce nádeje basketbalistiek Slávie Banská Bystrica na prvý úspech v E-skupine Európskeho pohára rozplynuli.

My nie sme očividne zvyknuté na takéto tempo a tým pádom naša strelecká úspešnosť klesá," cituje trénerku Slávie Zuzanu Žirkovú oficiálna klubová webstránka.

"Pre všetkých to bola škola, ako sa má hrať basketbal, veľmi jednoduchý a rýchly. Nedokázali sme sa vyrovnať s ich agresivitou. Boli veľmi fyzické, čo nám robilo obrovské problémy v situáciách jedna na jedna a v následnom obrannom doskoku.

Ani v ďalšom priebehu sa toho veľa nezmenilo, Mechelen predvádzal ofenzívnu pohodu a jednoznačnú dominanciu na palubovke, zatiaľ čo „pumy“ len ťažko hľadali recept na zastavenie tohto scenára.

"Bol to pre nás fyzicky veľmi náročný zápas, ale bohužiaľ, európsky basketbal sa hrá na takejto úrovni. Nám neostáva nič iné, len sa s touto fyzickou náročnosťou vyrovnať, poučiť sa a ísť ďalej. Trápila nás slabá úspešnosť streľby. Vyplývalo to z toho, že sme už boli veľmi fyzicky vyčerpané, keď sme sa už dostali do tej strely.

Veľmi sme chceli, ale všetko išlo mimo, ubíjalo nás to. Naopak, súper skóroval úplne bravúrne a verím, že to bol len zlý deň a už sa nám to nebude opakovať," uviedla rozohrávačka Natália Martišková.

Sláviu čaká posledný domáci zápas

Drobnou náplasťou mohol byť v tomto smere druhý polčas, keď sa aspoň čiastočne podarilo spomaliť súpera, no na ďalšej domácej prehre to už nezmenilo nič.

Navyše trénerka Slávie prišla pre zranenie o ďalšiu hráčku, po necelých 8 minútach musela ísť dole Patricia Burová.

"Na začiatku sezóny som povedala, že máme širšiu lavičku. Ale teraz som si hovorila, že kde zrazu je tá širšia lavička? Musíme sa s tým vyrovnať. Máme ešte ťažký zápas s Besiktasom a potom príde prestávka.

Musíme zabojovať s tým, čo máme. Nevzdáme to za žiadnych okolností, zabojujeme o každý bod. Cez polčas som povedala babám, aby sme ukázali divákom, že vieme s Mechelenom aspoň trošku hrať, aby sme sa nehanbili samy za seba.

Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí prišli. Aj im sa na to ťažko pozerá, ako aj každému jednému z nás, ale taká je situácia, ten rozdiel kvality tam bol. V prvom polčase sme sa nedokázali nájsť recept na nič, ale v tom druhom sme sa Mechelenu aspoň trošku dokázali vyrovnať," povedala Žirková.