Ikony sa vracajú z basketbalového dôchodku. Cieľ je jasný – udržať sa v lige, tvrdia

BRATISLAVA. Koncom novembra minulého roka vznikol projekt NEXTGEN Slovakia. Ide o tím, ktorý hrá najvyššiu slovenskú basketbalovú súťaž. Tvoria ho mládežnícki reprezentanti Slovenska. Väčšina z nich verí, že sa uchytí v seniorskom basketbale a športom sa bude živiť. „Našim cieľom je, aby si zvykli na mužský basketbal,” priznal v decembri v magazíne O baskete na JOJ Šport tréner tímu Karol Wimmer. „Môžete byť akákoľvek hviezda v mládeži, no seniorský basketbal je iný,” dodal. Okrem basketbalu učí Wimmer mladých hráčov pomocou tohto športu aj rešpektu a disciplíne.

„Treba rozmýšľať nad tým, že raz príde aj normálny život. Športovo neprofesionálny život,” poznamenal Wimmer. Návrat si nevedel predstaviť Takýto život viedol posledný rok bývalý basketbalista Marek Kozlík. Je bývalým slovenským reprezentantom, päťnásobným šampiónom slovenskej basketbalovej ligy a štyrikrát nad hlavu zdvihol Slovenský pohár. V lete predošlého roka nám v rozhovore povedal: „Cítim sa večne mladý. Stále ma baví naháňať sa za loptou, aj keď to už bolí o niečo viac, ale stále si to užívam.”

V novembri 2022 sa vrátil z basketbalového dôchodku, aby pomohol bratislavskému Interu. Po konci sezóny 2023/2024 po druhýkrát ukončil kariéru. Dodal však: „Ako sa vraví, nikdy nehovor nikdy. Kedysi som chladnokrvne povedal, že končím. Bola to náročná covidová sezóna s Interom. Rozum vtedy zhodnotil, že treba aj platiť hypotéku. Už v tom čase som patril medzi troch najstarších hráčov v extralige. Dnes si to už ale neviem predstaviť, keďže čas je proti mne. Zhrnul by som to tak, že ja by som veľmi rád hral ďalej, ale už si to neviem predstaviť skĺbiť s osobným životom,” poznamenal pre Sportnet.

Cieľ je jasný – udržať NEXTGEN v lige Z basketbalového dôchodku sa ale opäť vracia. „Oslovili ma s ponukou, ktorá sa neodmieta, a to pomôcť mladým hráčom NEXTGEN-u,” opisuje pre ligový web sbl.slovakbasket.sk. „Veľmi ma to zaujalo a hneď som sa zapojil do tréningového procesu. Posledné dve sezóny som s nimi hrával a je to perfektná partia chalanov. Cieľ je jasný – udržať NEXTGEN v najvyššej súťaži aj na ďalšiu sezónu,” doplnil. Posledný tím v súťaži, ktorým už s istotou bude NEXTGEN Slovakia, si zahrá v baráži s víťazom 1. ligy.

Okrem Kozlíka posilní družstvo mladých basketbalistov aj osemnásobný víťaz ankety Basketbalista roka Radoslav Rančík. Je to nenahraditeľná skúsenosť, tvrdí Rančík Ten si počas kariéry obliekal dresy tureckého Galatasarayu, českého Nymburku či slovenského Interu. „Myšlienkou tohto projektu bolo, že chceme pomôcť tímu NEXTGEN Slovakia v zotrvaní v najvyššej súťaži, vzhľadom na to, akú porciu minút dostávajú proti legionárom,” opisuje Rančík.