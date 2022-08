Basketbalisti budú pomáhať. Peniaze zo vstupného dajú domovu dôchodcov po požiari

"V živote sú dôležitejšie veci, ako je šport. Najvyššou hodnotou je zdravie a pre mňa osobne má veľký význam aj solidarita s ľuďmi v núdzi,“ uviedol čestný predseda spišskonovoveského basketbalu Rastislav Javorský.

Podľa jeho slov zápasom Spišskí Rytieri ukážu svoje športové srdce. "Je to potvrdenie našej filozofie, že sú praví bojovníci so srdcami na správnom mieste nielen na palubovke, ale aj mimo nej. Verím, že do haly príde čo najviac ľudí a podporia túto myšlienku,“ dodal.