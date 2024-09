Syn trénera patril k najlepším v lige, z ďalšieho chcú oporu. Koho sledovať v Tipos SBL?

BRATISLAVA. Získajú Levice rekordný štvrtý titul v rade? Ako si po slabších sezónach bude počínať Inter Bratislava? Ako ovplyvní súťaž to, že v lige bude po rokoch desať tímov? Môžeme sa tešiť na nitrianske derby? Fanúšikovia basketbalu majú mnoho otázok pred novou sezónou Tipos Slovenskej basketbalovej ligy.

Už od soboty, 21. septembra, sa naplno rozbehne kolotoč zápasov prvými duelmi sezóny.

Program 1. kola Tipos SBL Sobota, 21. september 18.00 h Inter Bratislava - BC Prievidza

Spišskí Rytieri - BC Komárno Odložené Patrioti Levice - BKM Lučenec

V lige okrem stálic budú hrať aj nové tváre a mladé pušky. Každý tím ponúka šancu mladším hráčom z junioriek, aby sa basketbalovo rozvíjali.

Niektorí ostanú v lige, ďalší to dotiahnu do reprezentácie, alebo sa vyberú do medzinárodných vôd. Pripravili sme si pre vás päť Slovákov narodených po roku 2000, ktorí sa v tejto sezóne môžu odraziť vo svojich kariérach a výraznejšie pomôcť tímom za výbornými výsledkami.

Samuel Solčánsky Ročník 2004 a talent levického basketbalu ide do ďalšej seniorskej sezóny v slovenskej najvyššej súťaži. Tréner Michal Madzin tohto 198 centimetrov vysokého pivota nenasadzuje na každý zápas. V priemere má na jeden zápas odohratých v minulej sezóne päť minút. Za celkových 176 minút si pripísal 60 bodov, z toho dve trojky, desať trestných hodov a zvyšok to boli koše za dva body. V drese Levíc naskočil aj na štvrťfinálový duel kvalifikácie Ligy majstrov proti Kutaisi, v ktorom si pripísal jeden kôš. Spolu s tímovým kolegom Alexom Krajčovičom patrili aj k oporám na majstrovstvách Európy B-kategórie do 20 rokov. Solčánsky mal celkovo deväť bodov na zápas, pridal aj viac ako tri doskoky na zápas. Mladík by mohol byť jedným z hráčov, ktorý by v Leviciach dostali v lige priestor, vďaka čomu by sa mohol zlepšovať.

Samuel Solčanský (Levice) a Vasilije Kneževič (Lučenec). (Autor: TASR)

Ľubomír Urban V 19-tich rokoch bol najlepším hráčom svojho tímu v minulej sezóne - Slávia SPU Nitra. Nevynikal len v klube, ale aj v celej lige. Syn basketbalového trénera s rovnakým menom bol tretím najlepším zakončovateľom celej ligy v rámci slovenských hráčov.

Pred ním boli len Milan Žiak a Róbert Rožánek. V každom zo zápasov mal odohraných viac ako 20 minút a priemeroval 10,1 bodu na zápas či 2,9 doskokov na duel. Aj keď so svojím mužstvom nepostúpil do play-off, ciele na túto sezónu sú ambicióznejšie. V tíme došlo k výrazným zmenám a hru oživia legionári z Balkánu či USA. Kvalitu ukázala Nitra už aj v príprave, konkurovala českému celku a takisto vysoko zdolala Žiar nad Hronom.

Ľubomír Urban (Nitra). (Autor: TASR)

Matej Siládi V minulej sezóne ho vyhlásili za najlepšieho hráča do 23 rokov v druhej štvrtine základnej časti. Radí sa medzi hráčov, ktorí zaznamenali jeden z najväčších progresov: „Som vďačný, že som dostal príležitosť viac hrávať. Snažím sa to naplno využiť a odvďačiť sa trénerovi. Musím ešte zlepšiť svoju obranu a taktiež aj nejaké individuálne veci v útoku. Na ocenení majú podiel aj moji spoluhráči, pretože mi pomáhajú posúvať sa,“ povedal v rozhovore pre ligový portál Basketliga.sk.

Celkovo bol v minulej sezóne najlepším slovenským strelcom Lučenčanov, v 34 zápasoch mal priemer 9,4 bodu na zápas. Výborne mu vyšlo niekoľko zápasov, jedným z tých dominantných je výkon proti Interu Bratislava, keď trafil takmer všetko a mal 23 bodov v zápase. Dobre sa ukázal v príprave na túto sezónu, popri legionároch patril k výrazným ťahúňom tímu. Oslávil čerstvých 24 rokov a vyslúžil si aj pozvánku do reprezentácie na kvalifikačné súboje proti Lotyšsku a Belgicku. Do hry však nezasiahol.

Matej Siládi (Lučenec). (Autor: Igor Cibula)

Július Matúšek Stále len 18-ročný odchovanec basketbalu v Svite ide do novej sezóne ako jedna z opôr miestneho klubu. V minulej sezóne už absolvoval premiéru v seniorskom drese, nastúpil do 26 zápasov, v nich mal 1,5 bodu na zápas. "Môj ciel v novej sezóne je hlavne ostať čo najviac zdravý a pomôcť môjmu tímu dosiahnuť, čo najlepšie výsledky. Počas sezóny by som sa chcel taktiež aj individuálne posunúť a zapracovať na nedostatkoch, ktoré tam sú a vždy budú," povedal pre klubový web.

Matúšek mal ísť aj na juniorské ME B-kategórie, no zo zostavy ho vyradila choroba. Okrem seniorského tímu bude nastupovať aj na mládežníckej úrovni. "My mladí sme veľmi vďační za to, ak si môžeme zahrať skoro každú nedeľu o zápas naviac, keďže stále zbierame skúsenosti a budujeme si sebavedomie. Tento rok sa pokúsime o postup do Final 4 1. ligy mužov a, samozrejme, sa pokúsime zabojovať aj o titul mladých mužov – U23 súťaže," dodal.

Július Matúšek (Svit). (Autor: Iskra Svit)

Róbert Hudec Inter Bratislava z neho chce vytvoriť oporu tímu. V nováčikovskej sezóne sa ukázal ako výborný strelec, mal 6,5 bodu na zápas.

Róbert Hudec má stále len 18 rokov, no v sobotu ho čaká štart už do jeho tretej sezóny v drese Interu. Minulý rok mal podobné čísla, no v jeho rozvoji ho zastavilo zranenie ramena.

Róbert Hudec (Inter Bratislava). (Autor: Vladimír Dorňák)