VIDEO: Mladík Dallasu opäť žiaril, no slávu mu ukradol bývalý spoluhráč. Prehrali aj lídri

Dallas Mavericks – krídelník Cooper Flagg (32) dribluje počas zápasu NBA proti Charlotte Hornets.
Dallas Mavericks – krídelník Cooper Flagg (32) dribluje počas zápasu NBA proti Charlotte Hornets. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|30. jan 2026 o 08:33
ShareTweet0

Cooper Flagg nastrieľal 49 bodov, čo je najlepší strelecký výkon nováčika od roku 2009.

Český basketbalista Vít Krejčí sa po dvoch týždňoch vrátil do základnej zostavy Atlanty v NBA, jeho deväť bodov však nestačilo na odvrátenie prehry s Houstonom 86:104.

Výrazne oslabená Atlanta neuspela po sérii štyroch víťazstiev. Prehral tiež líder súťaže Oklahoma City s Minnesotou 111:123 a tiež druhý najlepší tím Detroit 96:114 na palubovke Phoenixu. Hviezdny nováčik Cooper Flagg zažiaril 49 bodmi, no ani on neslávil s Dallasom výhru.

Krejčí hral od začiatku zápasu naposledy 17. januára proti Bostonu, následne v piatich dueloch začínal ako náhradník a jeho pobyt na ihrisku klesol na iba šesť minút.

Proti Houstonu Hawks chýbali štyria kľúčoví hráči Kristaps Porzingis, Zaccharie Risacher, Onyeka Okongwu a Jalen Johnson. Krejčí tak opäť dostal výraznejší priestor a za 27 minút na palubovke premenil štyri strely. K deviatim bodom pridal štyri doskoky, asistenciu a dva zisky.

Po vyrovnanom polčase Atlanta ešte na začiatku druhej polovice tesne viedla. Potom ale začal úradovať Kevin Durant, ktorý dal v tretej štvrtine 16 zo svojich 31 bodov a zariadil Rockets dvojciferný náskok do poslednej časti. Atlanta už nenašla sily na odpor a Houston vyhral 6 z posledných 8 stretnutí.

VIDEO: Výkon Duranta proti Atlante

Oklahoma City neuspela tretíkrát z posledných štyroch stretnutí, keď v Minnesote nezachytila už začiatok zápasu a postupne prehrávala až o 22 bodov. Timberwolves premenili 22 trojok.

Anthony Edwards k výhre nad úradujúcimi šampiónmi prispel 26 bodmi, Jaden McDaniels pridal 21 bodov. Thunder ťahal 30 bodový Shai Gilgeous-Alexander.

Oklahoma City aj tak zostala tímom s najmenej prehrami v sezóne. Zaváhal tiež líder Východnej konferencie Detroit, ktorý si proti Phoenixu pripísal dvanástu prehru v ročníku.

Doplatil na výbornú formu Dillona Brooksa, ktorý pri absencii hviezdy Devina Bookera ťahal tím už v posledných zápasoch a vo štvrtok si 40 bodmi vytvoril osobný rekord. Grayson Allen pomohol 24 bodmi. Za Detroit dal Cade Cunningham 26 bodov.

Veľký súboj nováčikov sa odohral v Dallase. Domáca vychádzajúca hviezda Cooper Flagg nastrieľal 49 bodov, čo je najlepší strelecký výkon nováčika od roku 2009, keď Brandon Jenning dal 55 bodov.

VIDEO: Výkon Flagga proti Charlotte

Absolútnym nováčikovským rekordom je 58 bodov Wilta Chamberlaina. Lenže slávu mu ukradol jeho bývalý spoluhráč z univerzity Duke Kon Knueppel, ktorý s Flaggom bojuje o cenu pre najlepšieho nováčika.

Knueppel trafil osem trojok a ťahal Charlotte 34 bodmi do vyrovnanej koncovky, ktorú sám rozhodol. Najprv dobrou výpomocou v obrane donútil Flagga k strate, dostal sa do brejku a Flagg ho musel pod košom faulovať.

Knueppel oba trestné hody premenil a rozhodol o víťazstve Hornets 123:121. Charlotte po troch rokoch vyhrala päť zápasov v rade.

Tyrese Maxey zariadil Philadelphii víťazstvo 113:111 nad Sacramentom, keď dal 40 bodov vrátane víťazného koša sekundu pred koncom. Výrazne mu pomohol 37 bodmi Joel Embiid, pričom spoločne dali všetky body Sixers v posledných desiatich minútach.

Maxey najprv 27 sekúnd pred koncom vyrovnal, a keď hostia neuspeli, nabehol si z vlastnej polovice na prihrávku od Embiida, využil svoju rýchlosť a rozhodol o víťazstve.

NBA - výsledky:

Philadelphia - Sacramento 113:111

Washington - Milwaukee 109:99

Atlanta - Houston 86:104

Chicago - Miami 113:116

Dallas - Charlotte 121:123

Denver - Brooklyn 107:103

Phoenix - Detroit 114:96

Minnesota - Oklahoma City 123:111

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

Basketbal

    Dallas Mavericks – krídelník Cooper Flagg (32) dribluje počas zápasu NBA proti Charlotte Hornets.
    Dallas Mavericks – krídelník Cooper Flagg (32) dribluje počas zápasu NBA proti Charlotte Hornets.
    VIDEO: Mladík Dallasu opäť žiaril, no slávu mu ukradol bývalý spoluhráč. Prehrali aj lídri
    dnes 08:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Mladík Dallasu opäť žiaril, no slávu mu ukradol bývalý spoluhráč. Prehrali aj lídri