VIDEO: Mladík Dallasu opäť žiaril, no slávu mu ukradol bývalý spoluhráč. Prehrali aj lídri

Český basketbalista Vít Krejčí sa po dvoch týždňoch vrátil do základnej zostavy Atlanty v NBA, jeho deväť bodov však nestačilo na odvrátenie prehry s Houstonom 86:104.
Výrazne oslabená Atlanta neuspela po sérii štyroch víťazstiev. Prehral tiež líder súťaže Oklahoma City s Minnesotou 111:123 a tiež druhý najlepší tím Detroit 96:114 na palubovke Phoenixu. Hviezdny nováčik Cooper Flagg zažiaril 49 bodmi, no ani on neslávil s Dallasom výhru.
Krejčí hral od začiatku zápasu naposledy 17. januára proti Bostonu, následne v piatich dueloch začínal ako náhradník a jeho pobyt na ihrisku klesol na iba šesť minút.
Proti Houstonu Hawks chýbali štyria kľúčoví hráči Kristaps Porzingis, Zaccharie Risacher, Onyeka Okongwu a Jalen Johnson. Krejčí tak opäť dostal výraznejší priestor a za 27 minút na palubovke premenil štyri strely. K deviatim bodom pridal štyri doskoky, asistenciu a dva zisky.
Po vyrovnanom polčase Atlanta ešte na začiatku druhej polovice tesne viedla. Potom ale začal úradovať Kevin Durant, ktorý dal v tretej štvrtine 16 zo svojich 31 bodov a zariadil Rockets dvojciferný náskok do poslednej časti. Atlanta už nenašla sily na odpor a Houston vyhral 6 z posledných 8 stretnutí.
VIDEO: Výkon Duranta proti Atlante
Oklahoma City neuspela tretíkrát z posledných štyroch stretnutí, keď v Minnesote nezachytila už začiatok zápasu a postupne prehrávala až o 22 bodov. Timberwolves premenili 22 trojok.
Anthony Edwards k výhre nad úradujúcimi šampiónmi prispel 26 bodmi, Jaden McDaniels pridal 21 bodov. Thunder ťahal 30 bodový Shai Gilgeous-Alexander.
Oklahoma City aj tak zostala tímom s najmenej prehrami v sezóne. Zaváhal tiež líder Východnej konferencie Detroit, ktorý si proti Phoenixu pripísal dvanástu prehru v ročníku.
Doplatil na výbornú formu Dillona Brooksa, ktorý pri absencii hviezdy Devina Bookera ťahal tím už v posledných zápasoch a vo štvrtok si 40 bodmi vytvoril osobný rekord. Grayson Allen pomohol 24 bodmi. Za Detroit dal Cade Cunningham 26 bodov.
Veľký súboj nováčikov sa odohral v Dallase. Domáca vychádzajúca hviezda Cooper Flagg nastrieľal 49 bodov, čo je najlepší strelecký výkon nováčika od roku 2009, keď Brandon Jenning dal 55 bodov.
VIDEO: Výkon Flagga proti Charlotte
Absolútnym nováčikovským rekordom je 58 bodov Wilta Chamberlaina. Lenže slávu mu ukradol jeho bývalý spoluhráč z univerzity Duke Kon Knueppel, ktorý s Flaggom bojuje o cenu pre najlepšieho nováčika.
Knueppel trafil osem trojok a ťahal Charlotte 34 bodmi do vyrovnanej koncovky, ktorú sám rozhodol. Najprv dobrou výpomocou v obrane donútil Flagga k strate, dostal sa do brejku a Flagg ho musel pod košom faulovať.
Knueppel oba trestné hody premenil a rozhodol o víťazstve Hornets 123:121. Charlotte po troch rokoch vyhrala päť zápasov v rade.
Tyrese Maxey zariadil Philadelphii víťazstvo 113:111 nad Sacramentom, keď dal 40 bodov vrátane víťazného koša sekundu pred koncom. Výrazne mu pomohol 37 bodmi Joel Embiid, pričom spoločne dali všetky body Sixers v posledných desiatich minútach.
Maxey najprv 27 sekúnd pred koncom vyrovnal, a keď hostia neuspeli, nabehol si z vlastnej polovice na prihrávku od Embiida, využil svoju rýchlosť a rozhodol o víťazstve.
NBA - výsledky:
Philadelphia - Sacramento 113:111
Washington - Milwaukee 109:99
Atlanta - Houston 86:104
Chicago - Miami 113:116
Dallas - Charlotte 121:123
Denver - Brooklyn 107:103
Phoenix - Detroit 114:96
Minnesota - Oklahoma City 123:111
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia