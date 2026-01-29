Má lepšiu formu ako Slafkovský a v niečom vyniká. Dvorský môže mať na ZOH kľúčovú rolu

Keď vedenie slovenskej reprezentácie oznámilo, že Dalibor Dvorský bude hrať na MS 2025, fanúšikovia mali veľké očakávania. Mladík mal byť lídrom. Turnaj mu však až tak nevyšiel, v šiestich zápasoch mal len bod.
Keď Dvorský prišiel do NHL po výborných sezónach v nižších ligách, ľudia čakali góly na pravidelnej báze.
Presadiť sa na najvyššej hokejovej úrovni však chce čas. Dvorský ho dostal a teraz sa zdá, že sa v NHL začína usádzať. Pred olympiádou je to pre slovenských fanúšikov skvelá správa.
Mladík narodený v roku 2005 začal sezónu na farme, ale teraz je už pevnou súčasťou prvého tímu St. Louis. Po ťažších začiatkoch si našiel svoje miesto v klube a pomaly začínajú prichádzať aj góly a asistencie.
Momentálne má formu, akú v NHL ešte nemal. Bodoval štyrikrát v rade a v poslednom stretnutí proti Dallasu odohral svoje kariérne maximum – 19 minút a 22 sekúnd.
„Mám pocit, že sa adaptujem celkom dobre. Každým zápasom sa cítim lepšie, ale stále je veľa vecí, ktoré sa musím učiť,“ povedal Dvorský.
Stále len 20-ročný Slovák je v NHL nováčikom. V súčasnom ročníku odohral 43 duelov so ziskom 14 bodov (9+5).
Vo väčšine zápasov nastupuje ako tretí center a miesto má aj v prvej presilovkovej formácii.
Musel sa naučiť zvládať NHL
St. Louis Blues Dvorského získali z desiateho miesta draftu v roku 2023. Prvý rok po ňom strávil prevažne v juniorskej OHL, ten druhý v AHL. Teraz má už miesto v NHL.
„Prišiel sem nadšený a ukázal mnoho dobrých ofenzívnych zábleskov. Odvtedy sa musel naučiť zvládať to, čo prináša NHL – ťažké súboje, cestovanie a rôzne časové pásma,“ hovoril o Dvorskom tréner Jim Montgomery.
Jeho výkony pozorne sleduje aj novinár Lou Korac, ktorý pokrýva hokejové dianie v St. Louis pre The Hockey News:
„Dvorského sezóna začala podľa očakávaní. Mladý hráč sa učil základy toho, čo znamená hrať v NHL. Mal lepšie aj horšie chvíle, ale jeho hra sa postupne začala zlepšovať.
Sebavedomie mu stále rastie, dostáva viac minút na ľade a s pribúdajúcimi skúsenosťami aj viac zodpovedností.“
Už len neprežíva
Zatiaľ čo Juraj Slafkovský zaznamenal v posledných štyroch zápasoch len jeden bod, Dvorský ich má až štyri. V závere januára tak v profilige nie je produktívnejší Slovák.
Dvorský proti Winnipegu asistoval pri jedinom góle mužstva, v Dallase strelil presilovkový gól a do streleckej listiny sa zapísal aj proti Los Angeles. Blues prehrali po nájazdoch, v ktorých bol ich jediným úspešným exekútorom práve Dvorský. Bodoval aj v ďalšom stretnutí proti Dallasu, pripísal si asistenciu.
VIDEO: Gól Dvorského proti Los Angeles
„V posledných desiatich dňoch sme v ňom mohli vidieť hráča, ktorý na ľade už len neprežíva, ale začína chápať, ako mať v tejto lige úspech.
Začíname vidieť hráča, ktorý viac korčuľuje, dostáva sa do viacerých ofenzívnych príležitostí, a aj v defenzíve má viac sebavedomia a vie, čo robiť vo všetkých troch pásmach,“ chválil svojho zverenca kormidelník Blues.
„Povedal by som, že posledné zápasy boli jeho najlepšími v tejto sezóne. Pomohlo mu aj to, že hral s ďalšími mladými prospektmi Ottom Stenbergom a Jimmym Snuggerudom,“ povedal Korac z The Hockey News.
V jednom je najlepší
Zápasový kalendár je v aktuálnej sezóne NHL aj kvôli olympijskej prestávke veľmi nabitý. Dvorský vraví, že mu to vyhovuje: „Čím viac hrám, tým viac sebavedomý som.“
Tréner Montgomery si však myslí, že to môže byť pre nových hráčov v NHL náročnejšie.
„Keďže zápasy sú viac nahustené, nemáme toľko času na tréningy, takže si nevedia až toľko vecí nacvičiť,“ povedal tréner.
„Napriek tomu si myslím, že obaja mladí hráči (Dvorský a Snuggerud) sa za posledný mesiac cítia viac pohodlne a začínajú zisťovať, akými hráčmi v tejto lige budú. Produktivita tam možno ešte nie je, ale vidíme, že postupne prichádza a že si tvoria viac šancí,” dodal Montgomery.
To, že sa Dvorský po menej výraznom začiatku sezóny začína cítiť na ľade komfortne, je dobrý znak smerom k jeho budúcnosti v NHL aj smerom k reprezentácii.
„Myslím si, že som zlepšil malé detaily mojej hry,“ povedal mladý útočník. „Takisto moja defenzíva a hra bez puku sa zlepšila. Ofenzívna hra s pukom mi vždy išla prirodzenejšie, ale tiež je to časom lepšie a lepšie.“
Dvorský je ofenzívnou zbraňou hlavne v presilovke. Zo svojich 14 bodov v nej získal presnú polovicu. Vďaka svojej výbornej strele pravidelne nastupuje v prvej presilovkovej formácii s najlepšími hráčmi mužstva.
Priemerne strávi v početnej výhode na ľade viac ako dve minúty za zápas. V presilovke strelil päť gólov, čo je najviac z celého mužstva Blues.
Dohromady má na konte deväť gólov a na vyrovnanie klubového lídra mu chýbajú len tri zásahy.
Na olympiáde môže hrať kľúčovú rolu
St. Louis odohrá do olympiády už len štyri zápasy (29.1. proti Floride, 31.1. proti Columbusu, 2.2. v Nashville a 4.2. v Dallase). Potom sa hráči z NHL presunú do Milána k svojim reprezentačným výberom.
Dvorský bude v Taliansku najmladším členom slovenskej hokejovej reprezentácie.
„Je to najväčší turnaj, aký existuje, špeciálne s hráčmi NHL. Teším sa na to, že budem reprezentovať moju krajinu, pretože to je vždy česť. Veľa Slovákov sa na nás príde pozrieť a bude to zábava hrať pred našimi fanúšikmi,“ opisoval Dvorský svoje pocity ohľadom svojej prvej olympiády.
„Už len to, že tam budem, je skvelé. Pokúsim sa na ľade pre moju krajinu nechať všetko.“
Rola Dvorského v Miláne ešte nie je známa. V NHL naberá formu, ale skúseností ešte veľa nemá. Do seniorskej reprezentácie nahliadol prvýkrát vlani, keď si zahral na MS.
„Na základe slovenskej zostavy si myslím, že Dvorský môže hrať kľúčovú rolu pre úspech mužstva. Jeho súčasná forma by mu mala pomôcť dobre reprezentovať svoju krajinu,“ povedal o ňom novinár Lou Korac.
Na farmu už nepôjde, v klube sú spokojní
Dvorský skúsenosti zbiera aj v klube, kde sa javí, že má dobrého lídra. Na jednom z posledných tréningov bol vo formácii spolu s kapitánom Braydenom Schennom, ktorý je tiež center. Mladý Slovák sa tak prirodzene opýtal, či má hrať centra alebo ľavé krídlo.
Schenn odpovedal jasne: „Ja som ľavé krídlo, ty si center. Hraj na svojej pozícii.“
Interakciu ocenil aj tréner Montgomery: „Ak Dvorskému kapitán povie, že má hrať centra, pozdvihne to jeho hru. Toto je vodcovstvo.“
Mladý center má v mužstve budúcnosť. Novinár Korac predpokladá, že sa v klube usadil už na dobro a na farmu putovať nebude.
„Verím tomu, že trajektória, ktorou ide, ukazuje, že bude hráčom Blues na dlhý čas. V klube sú s jeho rastom spokojní,“ dodal Korac.
Manažér sa cíti trápne
S čím však nemôžu byť spokojní, je sezóna klubu ako takého. St. Louis Blues majú veľmi zlý ročník. So 47 bodmi po 53 zápasoch sú na predposlednom mieste Západnej konferencie a aj celej NHL. Horší je už len Vancouver.
Blues aktuálne na playoff chýba desať bodov a ich forma nenaznačuje, že by sa chystali túto bilanciu zvrátiť. Prehrali päť duelov za sebou a osem z posledných desiatich zápasov.
Zo všetkých tímov NHL majú najhoršiu ofenzívu, strelili vôbec najmenej gólov (130).
„Samozrejme, cítime sa trápne za to, kde sme v tabuľke,“ komentoval situáciu generálny manažér Doug Armstrong.
Nevydarený ročník môže v mužstve spustiť výpredaj hráčov pred uzávierkou výmen. Medzi najskloňovanejšie mená, ktoré by mohli opustiť štát Missouri patria útočníci Robert Thomas, Jordan Kyrou, kapitán Brayden Schenn, obranca Justin Faulk či brankár Jordan Binnington.
Stratená sezóna môže Dvorskému vyhovovať. Keďže bojovať budú maximálne o dobré postavenie na drafte, Slovák by mohol dostať väčší priestor na ľade.
Ten by mal mať aj na blížiacej sa olympiáde. V tejto sezóne je jediným Slovákom, ktorý v NHL nastupuje na pozícii centra. Aj keď bude v mužstve najmladší, mal by patriť k tým najtalentovanejším.
