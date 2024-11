Slovenky chcú zastaviť veľkého favorita. Chceme urobiť prekvapenie, hovorí tréner

"Nevyhráva sa tam ľahko a sme radi za dva body. Bolo to ťažko vybojované víťazstvo, aj s tými okolnosťami, ktoré súviseli so zápasom," vyjadril sa pre TASR tréner Slovenska Martin Pospíšil.

Každá jedna hráčka, ktorá hrala na Islande, niečo do toho dala. To nám veľmi pomohlo a myslím si, že potom sme ustáli dôležité situácie, keď bolo potrebné skórovať alebo ubrániť.

My sme na Islande do posledného momentu verili, že Tereza môže nastúpiť, rozhodlo sa až pred zápasom.

"V týchto momentoch išla na sonografické vyšetrenie, čiže veľmi aktívne sa to rieši. Veľmi dobre vieme, že je to mimoriadne dôležité, viac sa dozvieme v nasledujúcich hodinách.

Podarí sa zopakovať senzáciu?

Po Islande preverí tím Slovenska líder F-skupiny Turecko. V rankingu Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) ide o jeden z najlepších tímov Európy, v aktuálnom vydaní mu patrí ôsma priečka, celosvetovo je na 17. pozícii.

Na predchádzajúcom európskom šampionáte ho však Slovensko dokázalo zdolať a ukončiť jeho pôsobenie na turnaji.

"Všetci máme pekné spomienky na ten zápas, vyšiel nám parádne v útoku a v obrane. Každá z nás podala maximálny a koncentrovaný výkon.

Myslím si, že vtedy to nik nečakal, že ich dokážeme zdolať. O to krajšie to bolo, že sa to podarilo aj s postupom. Aktuálne sú favoritom našej skupiny, určite nás čaká ťažký zápas.

Sú fyzické a takmer všetky hráčky hrajú Európsku ligu. Ich hra sa bude určite točiť okolo McCowanovej, pretože ide o najvýraznejšiu hráčku tímu, ale majú kvalitu aj na obvode.

Dôležitá bude obrana jedna na jedna, kolektívna defenzíva a nezlomnosť v každom momente,“ zdôraznila rozohrávačka Radka Stašová.

VIDEO: R. Stašová pred zápasom s Tureckom