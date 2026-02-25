VIDEO: Dráma až do klaksónu. LeBron nepremenil trojku, Lakers prehrali o jediný bod

LeBron James v zápase s Orlandom
LeBron James v zápase s Orlandom (Autor: TASR/AP)
TASR|25. feb 2026 o 07:36
Los Angeles Lakers doma podľahli Orlandu.

Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v súboji popredných tímov Východnej konferencie NBA na palubovke New Yorku presvedčivo 109:94.

V drese víťazov dal 23 bodov Donovan Mitchell, 20 pridal James Harden, od ktorého príchodu po výmene z Los Angeles Clippers zaznamenali Cavaliers víťazstvo v siedmich z ôsmich duelov.

Líder ligy Oklahoma City uspel na palubovke Toronta 116:107 aj bez zraneného lídra Shaia Gilgeousa-Alexandera. Zastúpil ho Cason Wallace s 27 bodmi.

Los Angeles Lakers podľahli doma Orlandu v dráme 109:110. Víťazný dvojbodový kôš premenil 6,7 sekundy pred koncom Wendell Carter.

Následne LeBron James nepremenil trojku s klaksónom.

NBA - výsledky:

Indiana - Philadelphia 114:135

Atlanta - Washington 119:98

Brooklyn - Dallas 114:123

Toronto - Oklahoma City 107:116

Cleveland - New York 109:94

Chicago - Charlotte 99:131

Milwaukee - Miami 128:117

New Orleans - Golden State 113:109

Phoenix - Boston 81:97

LA Lakers - Orlando 109:110

Portland - Minnesota 121:124

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


