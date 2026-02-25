VIDEO: Dráma až do klaksónu. LeBron nepremenil trojku, Lakers prehrali o jediný bod

Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v súboji popredných tímov Východnej konferencie NBA na palubovke New Yorku presvedčivo 109:94.
V drese víťazov dal 23 bodov Donovan Mitchell, 20 pridal James Harden, od ktorého príchodu po výmene z Los Angeles Clippers zaznamenali Cavaliers víťazstvo v siedmich z ôsmich duelov.
Líder ligy Oklahoma City uspel na palubovke Toronta 116:107 aj bez zraneného lídra Shaia Gilgeousa-Alexandera. Zastúpil ho Cason Wallace s 27 bodmi.
Los Angeles Lakers podľahli doma Orlandu v dráme 109:110. Víťazný dvojbodový kôš premenil 6,7 sekundy pred koncom Wendell Carter.
Následne LeBron James nepremenil trojku s klaksónom.
NBA - výsledky:
Indiana - Philadelphia 114:135
Atlanta - Washington 119:98
Brooklyn - Dallas 114:123
Toronto - Oklahoma City 107:116
Cleveland - New York 109:94
Chicago - Charlotte 99:131
Milwaukee - Miami 128:117
New Orleans - Golden State 113:109
Phoenix - Boston 81:97
LA Lakers - Orlando 109:110
Portland - Minnesota 121:124
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: