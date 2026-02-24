Slovan má ambíciu účinkovať v nadnárodnej súťaži. Prejavil záujem o Jadranskú ligu

Basketbalisti BC Slovan Bratislava prejavili záujem o účinkovanie v nadnárodnej súťaži Jadranská liga (ABA liga).
Účastník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy prezentoval svoj záujem oficiálnym listom, v ktorom vyjadril želanie byť súčasťou súťaže od sezóny 2026/2027 po splnení všetkých technických a finančných požiadaviek.
Ako uviedla samotná súťaž vo svojom oficiálnom vyhlásení na ligovej webstránke, vedenie ABA ligy začne rokovania v momente, keď bude známy počet klubov a systém súťaže v nasledujúcich ročníkoch.
„Zvažujeme každú možnosť v rozvoji basketbalu nie len pre klub, ale aj pre Slovensko,“ uviedol pre TASR generálny manažér Slovana Radoslav Rančík.
Jadranská liga sa pre túto sezónu rozšírila o dvoch účastníkov, na voľnú kartu prijali rakúsku Viedeň a rumunský Kluž. Celkovo tak vzrástol počet účastníkov zo 16 na 18, zastúpenie má osem krajín.
Klub z Pasienkov dlhodobo javí záujem o účasť v medzinárodných projektoch a nadnárodných súťažiach.
V minulosti bol ešte pod hlavičkou Interu súčasťou Alpsko-jadranského pohára, Európskeho pohára FIBA a od sezóny 2024/2025 hrá Severoeurópsku basketbalovú ligu (ENBL). Pri premiére sa dostal do Final Four, teraz sa prebojoval do osemfinále.