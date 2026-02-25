Phoenix trápi maródka najlepších hráčov. Brooks musel postúpiť operáciu

Hráč Phoenixu Dillon Brooks (vľavo)
Hráč Phoenixu Dillon Brooks (vľavo) (Autor: TASR/AP)
TASR|25. feb 2026 o 11:27
ShareTweet0

Zotavovať sa bude 4 až 6 týždňov.

Kanadský basketbalista Dillon Brooks absolvoval v pondelok operáciu zlomenej ľavej ruky a Phoenixu Suns bude chýbať 4 až 6 týždňov.

Tridsaťročný krídelník prišiel k zraneniu v sobotnom zápase s Orlandom Magic (113:110).

Brooks má v tejto sezóne priemer 20,9 bodu a 3,7 doskoku na zápas, čo je jeho kariérové maximum.

Phoenix patrí k prekvapeniam tejto sezóny s bilanciou 33 víťazstiev a 25 prehier, no v poslednom čase ho trápia zranenia. Mimo hry sú jeho najlepší traja strelci, okrem Brooksa aj Devin Booker (natiahnutý bedrový sval) a Grayson Allen (koleno a členok).

Phoenix tak prehral posledné dva duely s Portlandom (77:92) a Bostonom Celtics (81:97), v tabuľke Západnej konferencie je siedmy.

V utorok navyše Suns prišli s informáciou, že mimo diania je aj náhradný krídelník Jordan Goodwin, a to na týždeň až dva pre natiahnutie lýtkového svalu. Informácie priniesla agentúra AP.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


Basketbal

Basketbal

    Shaedon Sharpe
    Shaedon Sharpe
    Portlandu vypadol jeden z najlepších strelcov. Diagnostikovali mu únavové zranenie
    dnes 11:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Phoenix trápi maródka najlepších hráčov. Brooks musel postúpiť operáciu