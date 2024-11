Slovenky nevydarený úvod nepoložil, v kvalifikácii ME vybojovali dôležité víťazstvo

Martin Pospíšil, tréner Slovenska: „Víťazstvo má určite veľkú cenu. Vyhrať na Islande určite nie je jednoduchá vec, čo sa ukázalo aj v zápase Turecka a taktiež v našom. Island hrá špecifický basketbal, pre nás bolo ťažké sa vyrovnať s určitými vecami. Chybovali sme vo veciach, v ktorých sme nemali chybovať. Hlavne v prvom polčase, najmä v prvej štvrtine bolo množstvo obranných chýb a mali sme veľký počet strát. Tiež sme nedokázali eliminovať najlepšiu hráčku súpera Rodriguezovú. V druhom polčase sme urobili určité zmeny v obrane na ňu a myslím si, že to pomohlo. Nastúpili sme už s inou energiou a koncentráciou. Také chyby, ako sme robili, by sa nám mohli vypomstiť, keby druhý polčas prebiehal v rovnakom móde.“

Ivana Jakubcová, hráčka Slovenska: „Rozhodne to nebol ľahký zápas, ale to sme čakali. Hrali sme proti nezvyčajnej obrane a nevedeli sme to agresívne využívať. Museli sme sa uvoľniť a konečne hrať náš basketbal. Dostali sme sa do zápasu, hrali sme svoju hru a keď aj to bolo často nervózne, tak sme to zvládli a nesieme si domov veľmi potrebné víťazstvo.“

Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: „Veľmi vydreté víťazstvo. Veľmi ťažko sa nám hralo, ale som rada, že sme to zvládli. Súper mal často výhody jedna na jedna, naše pivotky sa s tým museli vyyrovnať. Museli sme im vypomáhať, čiže mali voľnejšie strely, ktoré dávali. Vždy, keď sme sa od nich dostali, tak dali ťažkú strelu.“