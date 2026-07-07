Nová sezóna bude mať nepárny počet tímov. Ružomberok chce obhájiť titul

Do novej edície basketbalovej Tipos extraligy žien (EXZ) napokon vstúpi 26. septembra len deväť účastníkov.
Trofej Natálie Hejkovej pre majsterky Slovenska a tiež Slovenský pohár bude obhajovať MBK Ružomberok.
Oproti predchádzajúcemu ročníku vypadla z mapy najvyššej ženskej basketbalovej súťaže Slávia ŠKP Banská Bystrica, ktorá napokon spojila sily s miestnou BK ŠK UMB.
V posledných rokoch to bol pravidelný zberateľ ligových a pohárových medailí. Nový ročník Tipos EXZ pokračuje bez väčších zmien vo svojom formáte.
Základná časť sa odohrá dvojkolovo (1x doma a 1x vonku), na začiatku nového kalendárneho roka sa rozdelí na dve nadstavbové skupiny - o 1. - 5. miesto a 6. - 9. miesto.
Aj táto fáza sa hrá systémom doma-vonku, prenášajú sa do nej všetky výsledky zo základnej časti.
Play off odštartuje 20. marca. Štvrťfinále sa odohrá na dva zápasy (rozhodovať bude lepšie skóre), v semifinále a finále budú potrebné už tri víťazstvá. Ostatné tímy budú hrať o konečné umiestnenie na dve víťazstvá.
Deviaty tím by mal odohrať baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži s víťazom spoločnej prvoligovej súťaže žien, mladých žien „U23“ a junioriek „U19“.
Ak k tomu príde, tak hrať sa bude formou dvojzápasu (rozhodovať bude lepšie skóre). Víťaza Tipos EXZ v sezóne 2026/2027 spoznáme najneskôr 1. mája 2027.
Majstrovský Ružomberok sa na úvod nového ročníka predstaví na palubovke Ivanky pri Dunaji. Semifinalista z predchádzajúceho ročníka Slovan Bratislava si v prvom kole zmeria sily s CBK Košice.
Vynovená UMB Banská Bystrica, ktorá spojila sily so Sláviou, si zahrá proti Trenčínu a program prvého kola uzatvára duel Šamorína s YOUNG ANGELS Košice. Piešťanské Čajky sa predstavia v súťažnom nasadení v druhom kole.
Ružomberok vstúpi do novej sezóny s cieľom obhájiť titul. „Určite máme cieľ nadviazať na úspech z minulej sezóny.
Pracujeme na tom, aby sme boli naďalej nepríjemným súperom. V súťaži už nebude pôsobiť Slávia ŠKP Banská Bystrica. Asi mala svoje dôvody na to, prečo sa takto rozhodla. Nám to neprináleží nejako komentovať.
Bude nám tam chýbať, lebo naše derby zápasy cez kopec mali iskru,“ uviedol riaditeľ MBK Ružomberok Miroslav Futo.
O prvú trofej v sezóne 2026/2027 sa bude hrať 19. a 20. februára 2027, kedy je na programe Final Four Slovenského pohára.
Dva najlepšie tímy po polovici základnej časti si vybojujú priamo miestenku na turnaji, na ostatných bude čakať podľa počtu prihlásených družstiev kvalifikácia.
Žreb 1. kola Tipos EXZ 2026/2027
ŠBK Šamorín - YOUNG ANGELS Košice
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - MBK Ružomberok
WBC Slovan Bratislava - CBK Košice
Basketbal Trenčín - BK ŠK UMB Banská Bystrica
Piešťanské Čajky majú voľno