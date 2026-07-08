Levice spoznali súpera v kvalifikácii Ligy majstrov. Nastúpia proti severskému súperovi

Na snímke piatu sezónu po sebe sa víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) stali basketbalisti Patriotov Levice.
Na snímke piatu sezónu po sebe sa víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) stali basketbalisti Patriotov Levice. (Autor: TASR)
TASR|8. júl 2026 o 12:39
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Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Miese.

Basketbalisti Patrioti Levice si vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov (LM) zahrajú v tzv. majstrovskej vetve s fínskym Salon Vilpas. Rozhodol o tom stredajší žreb vo švajčiarskom Miese.

Aktuálny šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) si zahrá v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) piaty rok za sebou.

Ako aj po minulé roky, tak aj teraz sa „žlto-zelení“ vybrali totožnou cestou. Najskôr sa predstavia v kvalifikačných bojoch o skupinovú fázu LM, v prípade neúspechu v ktorejkoľvek fáze majú garanciu účasti v skupinovej fáze Európskeho pohára (EP FIBA). 

Levičanom sa pred rokom podarilo uspieť na kvalifikačnom turnaji v bulharskom Samokove a ako vôbec historicky prvému klubu zo Slovenska postúpiť do skupinovej fázy LM.

V konkurencii gréckych Atén, maďarského Szolnoku a lotyšskej Rigy si s bilanciou troch víťazstiev a troch prehier zabezpečili postup do play in, kde už bol nad ich sily nemecký Würzburg.

Zástupca Tipos SBL bol pred žrebom opäť v tzv. majstrovskej vetve, k zisku miestenky v skupinovej fáze LM potrebuje získať tri víťazstvá.

Kvalifikačný turnaj sa hrá vyraďovacím spôsobom na jeden zápas. Vilpas si v máji zaistil druhý titul v histórii najvyššej fínskej súťaže, predtým triumfoval raz v roku 2021. Pred ôsmimi rokmi získal domáci pohár.

Víťaz súboja ďalej narazí na úspešnejšieho zo stretnutia medzi dánskym šampiónom Bakken Bears a víťazom holandskej ligy Landstede Hammers.

V prípade zopakovania úspešnej minuloročnej kvalifikačnej jazdy spoznali Levice aj súperov v skupinovej fáze. V „céčku“ by sa stretli s gréckym AEK Atény, maďarským Falco KC Szombathely a Windrose Giants Antverpy z Belgicka.

Pred žrebom malo miestenku v skupinovej fáze LM istých 30 klubov, dva kvalifikačné turnaje skompletizujú zoznam účastníkov na sezónu 2026/2027.

Kvalifikácia sa uskutoční od 14. do 20. septembra na zatiaľ neznámom mieste. Skupinová fáza LM odštartuje úvodnými zápasmi 6. októbra. 

Žreb kvalifikačného turnaja a skupinovej fázy Ligy majstrov 2026/2027:

Kvalifikácia

Štvrťfinále: Patrioti Levice - Salon Vilpas

Semifinále: víťaz Patrioti Levice/Salon Vilpas - víťaz Bakken Bears/Landstede Hammers

Finále: víťaz Patrioti Levice/Salon Vilpas/Bakken Bears/Landstede Hammers - víťaz Fribourg Olympic/BC Batumi 2010/CSM Oradea/AEK Larnaka

Skupinová fáza

C-skupina: AEK Atény, Falco KC Szombathely, Windrose Giants Antverpy, víťaz kvalifikačného turnaja č. 1 (Patrioti Levice?)

Basketbal

Basketbal

    Na snímke piatu sezónu po sebe sa víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) stali basketbalisti Patriotov Levice.
    Na snímke piatu sezónu po sebe sa víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) stali basketbalisti Patriotov Levice.
    Levice spoznali súpera v kvalifikácii Ligy majstrov. Nastúpia proti severskému súperovi
    dnes 12:39
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