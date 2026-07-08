Mladé Slovenky zdolali Írsko a sú v semifinále. O prvé miesto skupiny zabojujú s Gréckom

B-kategória ME do 20 rokov dievčat - E-skupina
Slovensko - Írsko 73:62 (46:33)
Najviac bodov: Chovaníková 23, Mihaljevičová 13 (15 doskokov), Štefančová 10 - Prenterová 15, Tolanová 12, Keaneová 10
Basketbalistky Slovenska do 20 rokov postúpili na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove do semifinále a výrazným spôsobom sa priblížili k miestenke v „áčku“.
V nadstavbovej E-skupine triumfovali nad Írskom 73:62 a už v predstihu si zabezpečili účasť v boji o medaily.
Účinkovanie v E-skupine zakončia Slovenky vo štvrtok 9. júla o 12.00 h súbojom o prvé miesto proti Grécku.
Postup do A-kategórie si v Samokove vybojujú tri najlepšie tímy, semifinále je na programe v sobotu 11. júla a súboje o konečné umiestnenie v nedeľu 12. júla.
hlasy po zápase
Juraj Suja, tréner Slovenska: „Tešíme sa z víťazstva a už zaručeného postupu medzi štyri najlepšie tímy tohto šampionátu. Zápas nebol jednoduchý, ale mali sme dobrú energiu hlavne v útočnej fáze a mali sme dobré pozície, ktoré sme premenili. Vytvorili sme si náskok a ten zápas sme si kontrolovali. Aj keď bol súper veľmi nepríjemný a hrýzol, menil obrany a vyhadzoval nás z nášho rytmu, mali sme to pod kontrolou a sme veľmi šťastní.“
Alexandra Sophia Chovaníková, rozohrávačka Slovenska: „Veľmi sa tešíme z tohto dôležitého víťazstva, ktorým sme si zabezpečili po dlhých rokoch postup do najlepšej štvorky turnaja. Som veľmi hrdá na dievčatá a na celý realizačný tím, ako sme zápas zvládli. Myslím si, že sme hrali tímovo od prvej do poslednej sekundy. Máme dobrý prietok lopty v útoku a vytvárame si dobré strelecké pozície, dnes nám padli aj strely zvonku. V obrane sme mali trochu problémy, ale som rada, že sme to dokázali ustáť a postrážili sme si útočný doskok. Zajtra nás čaká dôležitý zápas o prvé miesto s Gréckom a verím, že tu spolu s dievčatami zvládneme.“