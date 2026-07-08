Legenda Toronta sa lúči s NBA. V roku 2019 pomohol tímu získať jediný titul v histórii

Americký basketbalista Kyle Lowry.
Americký basketbalista Kyle Lowry. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
ČTK|8. júl 2026 o 11:37
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Na oznámenie svojho odchodu si vybral symbolický dátum.

Americký rozohrávač Kyle Lowry už svoju 21. sezónu v NBA nepridá. Štyridsaťročný basketbalista na sociálnych sieťach oznámil koniec kariéry a rozlúčil sa ako hráč Toronta Raptors, ktorému v roku 2019 pomohol získať jediný titul v histórii klubu.

Lowry patrí medzi dvanástich basketbalistov, ktorí odohrali v NBA najmenej dvadsať sezón.

Posledné tri strávil olympijský víťaz z Ria de Janeiro v drese Philadelphia 76ers, pričom po odchode z Toronta v roku 2021 zamieril do Miami Heat.

Na oznámenie svojho odchodu do športového dôchodku si hráč s číslom 7 na drese symbolicky vybral 7. júl.

„Chcem poďakovať svojej rodine, priateľom, spoluhráčom, trénerom, súperom, členom realizačného tímu, médiám a predovšetkým fanúšikom,“ povedal Lowry.

Aby sa mohol rozlúčiť ako hráč Toronta, podpísal s klubom jednodňový kontrakt.

Z NBA odchádza s bilanciou 1 187 zápasov v základnej časti a 138 stretnutí v play-off. Počas kariéry dosahoval priemer 13 bodov na zápas.

Basketbal

Basketbal

    Americký basketbalista Kyle Lowry.
    Americký basketbalista Kyle Lowry.
    Legenda Toronta sa lúči s NBA. V roku 2019 pomohol tímu získať jediný titul v histórii
    dnes 11:37
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