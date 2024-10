Tréner Prievidze očakáva v Gruzínsku náročný a fyzický zápas: Sú tvrdí a vysokí

Všetko máme vo svojich rukách, do Gruzínska ideme bojovať o víťazstvo, ktoré by nám otvorili dvere k tomu, aby sme sami proti Botevgradu rozhodovali o postupe.

Ak by nám to niekto pred sezónou ponúkol, že sami budeme rozhodovať o svojom osude, tak by sme to brali všetkými desiatimi,“ povedal pre TASR tréner Prievidze Saša Jankovič.