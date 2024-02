Slováci sa pokúsia prekvapiť favorita. Malovec: Na každej pozícii majú snajpera

RIGA. Slovenskí basketbalisti zakončia februárový asociačný termín druhým vystúpením v C-skupine kvalifikácie ME 2025. V Rige sa v nedeľu 25. februára o 16.05 h pokúsia prekvapiť rozbehnutú reprezentáciu Lotyšska, ktorá má aktuálne vynikajúcu formu. Spoluorganizátor budúcoročného európskeho šampionátu má už isté miesto na záverečnom turnaji, to však neznamená, že by ku kvalifikácii pristupoval ľahkovážne.

Ukázalo sa to hneď vo štvrtok večer, keď zvíťazil na palubovke úradujúcich majstrov Európy Španielov (79:75).

Program C-skupiny Nedeľa 25. februára: 16.05 Lotyšsko - Slovensko (Riga) 17.30 Belgicko - Španielsko (Charleroi)

"Je to top tím, na posledných majstrovstvách sveta sa umiestnil na piatom mieste. Je to talentované družstvo, keď to napríklad porovnáme s fyzickým Belgickom. Bude to veľmi ťažké. Výborne strieľajú za tri body, sú pohybliví, dobre čítajú hru a majú inteligentných hráčov. Bude to špeciálny zážitok," okomentoval pre TASR najbližšieho súpera tréner Slovenska Aramis Naglič.

Nerobiť zbytočné chyby, nabáda tréner Naglič Jeho zverencom síce nevyšiel duel vo vypredanom Národnom basketbalovom centre podľa predstáv, s Belgickom prehrali 60:75, ale herne prijateľnejší súper by im mohol rozviazať ruky. Výsledky z februárového asociačného termínu môžu dať celkom jasný obraz o prípadných postupových šanciach Slovákov.

"Zlepšiť treba organizáciu, keď príde únava, aby sme nerobili zbytočné chyby a súper ich nevyužil. Vieme, že Lotyšsko je veľmi kvalitný súper a ukázali to na majstrovstvách sveta. Nebude to pre nás ľahký zápas, ale ideme tam so srdcom a dáme do toho všetko," vyhlásil rozohrávač Mário Ihring na margo toho, čo treba pred nedeľným súbojom zmeniť.

Slovensko vie, čomu bude v Rige čeliť, so severskou krajinou sa stretlo už v príprave a najmä v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2023. Vtedy z toho boli v oboch prípadoch prehry - 74:82 a 60:93. Lotyšsko navyše poženie za víťazstvom pravdepodobne vypredané hľadisko, aktuálne má vo FIBA zápasoch vynikajúcu bilanciu 18 výhier a len dvoch prehier. "Veľmi dobre strelecky disponovaný tím, na každej pozícii majú v podstate snajpera. Na to si musíme dávať pozor," uviedol krídelník Timotej Malovec.

Vyhovuje nám menej fyzický basketbal Rozbehnutý súper má veľké sebavedomie, ktoré by chcel slovenský tím okresať. Prípadným úspechom by mohol získať do tabuľky dva cenné body a zachovať si stále reálnu nádej na to, aby sa premiérovo dostal medzi najlepšie tímy Európy. "Majú aktuálne silnú súpisku, sedem hráčov hralo na svetovom šampionáte. Myslím si, že nám vyhovuje menej fyzický basketbal," myslí si Naglič.

Kvalifikácia ME 2025 sa odohrá systémom doma-vonku vo februári 2024, novembri 2024 a februári 2025. Na programe budú vždy dve stretnutia. Postup na záverečný turnaj si vybojujú zo štvorčlenných skupín tri najvyššie postavené tímy. Výnimkou budú skupiny, v ktorých sa nachádza spoluorganizátor ME 2025, z nich pôjdu ďalej len dvaja najlepší. Majstrovstvá Európy sa v roku 2025 (27. augusta - 14. septembra) uskutočnia vo fínskom Tampere, cyperskom Limassole, lotyšskej Rige a poľských Katoviciach. Z 15-člennej širšej nominácie vyberie realizačný tím na zápas finálnu dvanástku. Duel Lotyšska so Slovenskom odvysiela v priamom prenose športová stanica RTVS: Šport.

Nominácia Slovenska Hráči: Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Dalibor Hlivák, Michael Fusek (obaja Spišskí Rytieri), Samuel Volárik, Juraj Páleník (obaja BC Komárno), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Matej Siládi (BKM Lučenec), Milan Szabó (Inter Bratislava), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Marek Doležaj (Keflavík IF/Isl.), Andre Jones (Dinamo Bukurešť/Rum.), Mário Ihring (Atomerőmű SE Paks/Maď.), Šimon Krajčovič (JobStairs GIESSEN 46ers/Nem.), Timotej Malovec (KK Mega MIS Belehrad/Srb.), Tomáš Pavelka (BC Šiauliai/Lit.) Realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy, Zlatko Jovanovič - asistenti trénera, Michal Ondruš - generálny manažér, Miroslav Páleník – tímový manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič – lekár