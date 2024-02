Akoby sme stratili vzduch v pľúcach, vravel Ihring. Nádej na výhru bola tri štvrtiny

BRATISLAVA. Hala burácala už od úvodných minút. Záujem o basketbal na Slovensku citeľne vzrástol. A to aj vďaka znovuotvoreniu haly Pasienky.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Belgicko (kvalifikácia ME 2025 v basketbale)

Slováci do zápasu nevstúpili zle, po úvodných minútach viedli 7:2. Súperovi odskočili dvomi rýchlymi protiútokmi.

Slovensko napokon Belgicko neprekvapilo a duel prehralo 60:75 . Šanca na výhru však bola až do konca tretej štvrtiny.

"Potom začali útočiť Belgičania, ale do polčasu sme sa vrátili na štyri body. Potom ako keby sme odpadli fyzicky, mali sme veľa zbytočných strát aj vrátane mňa," povedal po zápase 12-bodový strelec Slovenska Mário Ihring.

Na belgickej strane sa ukázala veľká výdrž. "Ako keby sme potom stratili vzduch v pľúcach. Nevedeli sme si vytvoriť pozície. Myslím si, že každý, kto vstúpil na ihrisko, urobil veľkú robotu," dodal.

"Ide to aj na moje triko, že sme robili zbytočné chyby, keď nám Belgičania ušli. Ešte v tretej štvrtine to bol vyrovnaný zápas a hrali sme o víťazstvo. Keby sme si to ukorigovali v poslednej časti, tak máme oveľa lepšiu pozíciu," zhodnotil zápas kapitán Slovenska Šimon Krajčovič.