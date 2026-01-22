Zápasy na Blízkom východe budú pokračovať. Obe strany dokončili rokovania o akadémii

Philadelphia proti New York Knicks počas prípravného zápasu NBA v Abú Zabí. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. jan 2026 o 17:40
Predĺženie partnerstva o ďalších deväť rokov.

Zámorská basketbalová NBA a ministerstvo kultúry a turizmu (DCT) v Abú Zabí vo štvrtok oznámili predĺženie svojho partnerstva o ďalších deväť rokov.

Liga sa zaviazala pokračovať v organizovaní predsezónnych zápasov na Blízkom východe a obe strany dokončili rokovania o založení novej globálnej akadémie v hlavnom meste Spojených arabských emirátov pre najtalentovanejších mladých hráčov.

NBA prinesie do Abú Zabí viac zápasov, informovala agentúra AP. „Predĺženie partnerstva s NBA ďalej posilňuje pozíciu Abú Zabí ako nového domova basketbalu na Blízkom východe a podporuje náš záväzok voči mládeži, inšpiruje našu komunitu, diverzifikuje ekonomiku a zvyšuje renomé emirátu ako globálnej destinácie,“ povedal Mohamed Khalifa Al Mubarak, predseda DCT.

„Naša spolupráca s DCT Abú Zabí bola kľúčová pri raste záujmu ľudí o basketbal v SAE a na celom Blízkom východe,“ vyhlásil Mark Tatum, zástupca komisára a výkonný riaditeľ NBA.

