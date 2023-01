Piešťany predviedli proti Pécsu skrat v druhej štvrtine. Jankovič: Nepochopiteľné

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Výsledok hovorí jasnou rečou. Ja si myslím, že celý zápas bol o druhej štvrtine. Pre mňa je dosť nepochopiteľné, keď v jednej štvrtine dostaneme 32 bodov a v ďalšej 7 bodov. Odišlo nám všetko to, na čom sme sa dohodli. To, čo sme na začiatku zápasu začali robiť, nám všetko fungovalo a zrazu to prestalo fungovať.

Basketbal nie je len o tom, kto dá najviac bodov, ale hlavne, kto ubráni. Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu, Maďarky ukázali veľkú kvalitu, preto sú v maďarskej lige na štvrtom mieste a svoju skupinu v Eurocupe vyhrali. Oni sú favoritom tohto dvojzápasu, ale mrzí ma to, lebo sme boli blízko. Myslím si, že určite sú hrateľné, nehovorím, že na postup, ale aspoň na jedno víťazstvo."

Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: "Myslím si, že sme to prehrali v druhej štvrtine, keď sme dostali cez 30 bodov. Tam sme sa nejako rozpadli v obrane, teraz nám už na konci asi chýbali sily. Už sme robili aj veľa chýb. Je to play off, Pécs bol v úplne inej situácii, postúpili aj z odlišnej pozície, takže sila tam je. Len ma to mrzí, lebo to boli hrateľné súperky. Je to o 6 bodov, neskláňame hlavy, ideme ďalej."

Jovan Gorec, tréner Pécsu: "V Eurocupe niet jednoduchého zápasu, Galatasaray dokonca prehral v Piešťanoch. Z tohto pohľadu môžeme byť spokojní s výsledkom, ktorí sme dosiahli. Nie som spokojný s tým, ako sme hrali v druhom polčase.

Minuli sme trestné hody, otvorené strely, ale to patrí k basketbalu, najmä keď hráte proti tak kvalitnému tímu, ako sú Piešťanské Čajky. Za žiadneho stavu sa nevzdávajú, majú dobrého trénera a hrajú v solídnom rytme. Môžem byť len spokojný z tohto pohľadu, aký výsledok sa nám podarilo dosiahnuť. Ešte nie je koniec, doma nás nečaká nič jednoduché. Vieme, že prídu na nás pripravení a uvidíme, ako to v odvete bude vyzerať."

Sierra Calhounová, hráčka Pécsu: "Prvý polčas bol z našej strany celkom dobrý. V druhom sme mierne poľavili, ale som rada, že sme napokon zvíťazili. Hrali sme proti ťažkému tímu. Dúfam, že sa nám podarí získať aj druhý triumf. Vedenie o 6 bodov do odvety je fajn, verím v toto družstvo."