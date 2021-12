Piešťanské Čajky čakajú silné súperky, budú však hrať doma

Piešťanské basketbalisti vstúpili do skupinovej fázy EWBL na konci októbra v Brne trochu rozpačito. Nevyšiel im prvý zápas s litovským Kibirkstisom Vilnius, ktorému podľahli 47:51.

Druhý tím aktuálnej tabuľky najvyššej súťaže na Slovensku odohrá dva zápasy - proti bieloruskému Horizontu Minsk a ruskému BK Samara. Pre Piešťany ide o kľúčové súboje z hľadiska postupu do play-off.

BRATISLAVA. Piešťanské Čajky budú od utorka do štvrtka hostiť v domácom prostredí druhý turnaj Európskej basketbalovej ligy žien (EWBL).

Musíme sa na ne plne skoncentrovať. Verím, že spravíme ďalší krok k postupu do play-off,“ povedal tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič v tlačovej správe na klubovom webe.

"Čakajú nás dvaja atraktívni a veľmi kvalitní súperi. Určite to budú ťažké zápasy, v ktorých nám pôjde o veľa. Máme však výhodou domáceho prostredia, hoci bez divákov.

Nad bieloruským tímom Olimpia Grodno však zvíťazili 74:57 a aktuálne majú bilanciu 1:1. Na nadchádzajúcom domácom turnaji potrebujú Slovenky z hľadiska postupu do play-off uspieť.

"Ich tím je zložený z bieloruských reprezentantiek, ktoré sú doplnené o šikovné legionárky. Ich momentálna forme nie je úplne najlepšia, ale to nič nemení na tom, že ide o kvalitné družstvo.

"Samara je síce nováčikom ruskej najvyššej súťaže, ale podáva v nej veľmi dobré výkony. Majú v tíme tri kvalitné zahraničné hráčky, dve Američanky a jednu Kanaďanku, ale aj šikovné Rusky. Celkovo hrajú s vysokou zostavou a nepríjemným štýlom basketbalu,“ doplnil k druhému súperovi P. Jankovič.



Vzhľadom na aktuálny lockdown sa všetky stretnutia v Diplomat aréne uskutočnia bez prítomnosti fanúšikov. Priame prenosy zo zápasov bude možné sledovať aj prostredníctvom youtube kanála TV Piešťanské Čajky či na oficiálnej stránke EWBL.

Doposiaľ najlepším výsledkom Piešťanských Čajok bol postup do Final Four EWBL v sezóne 2019/2020, ktoré sa však pre koronavírus napokon neodohralo.

V aktuálnom ročníku EWBL hrá 12 tímov rozdelených do dvoch skupín. Z každej postúpia štyri najlepšie družstvá do štvrťfinále play-off, po ktorom súťaž vyvrcholí finálovým turnajom Final Four. Naplánovaný je na 25. - 27. marca 2022.