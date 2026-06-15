Slovensku bude pre zranenia chýbať viacero opôr. Brodziansky späť po viac ako roku

Slovenskí basketbalisti sa od pondelka 22. júna začnú pripravovať na záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Tréner Oliver Vidin nominoval 14 hráčov na prípravu na duel s Kosovom v hokejovej TiposBet aréne v Spišskej Novej Vsi, odohrá sa 5. júla o 18.00 hod. Slováci budú mať k dispozícii opäť aj skúseného pivota Vladimíra Brodzianskeho.
V užšej nominácii je 14 hráčov. Pre rôzne zdravotné problémy sa v júlovom súboji s Kosovom nepredstavia viacerí hráči - naturalizovaný David DeJulius (zlomená kosť v pravej nohe), Mário Ihring (zranenie brucha), Matúš Malovec a Šimon Krajčovič (zranenie achilloviek).
V zámorí je pre univerzitné povinnosti odcestovaný Timotej Malovec, ktorý by mal byť k dispozícii až na augustový kvalifikačný blok.
Vidin bude mať k dispozícii mladíkov Maroša Goliana či Thomasa Stanka, objavia sa aj v národnom tíme do 20 rokov na júlových majstrovstvách Európy (B-divízia) v Bratislave.
V nominácii je tiež nový hráč BC Prievidza Matúš Hronský, ktorý strávil uplynulé štyri sezóny v zámorskej NCAA.
Z USA by mohol posilniť Slovákov talentovaný Sebastian Rančík, ktorý bude hrať v novej sezóne NCAA za tím Florida State Seminoles. Pre zdravotné problémy však jeho štart nie je ešte definitívny.
Brodziansky sa objaví v drese Slovenska po viac ako roku. Skúsený pivot naposledy pôsobil v Číne. Za reprezentáciu nastúpil naposledy vo februári 2025 a pod vedením súčasného kouča Slovenska ešte nehral.
Príprava odštartuje 22. júna v Žiline. Neskôr sa Slováci predstavia v prípravnom stretnutí s Poľskom v Krakove (27. júna).
Hráči sa objavia 28. júna na vyhlásení výsledkov ankety Basketbalista roka 2025 a v úvode júla sa presunú do Spišskej Novej Vsi, kde 5. júla nastúpia na zápas s Kosovom. S bilanciou 3-0 sú Slováci v C-skupine prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 na prvom mieste a majú na dosah postup ďalej.
"Máme v nominácii 14 hráčov. Pred kvalifikačným zápasom s Kosovom, budeme hrať aj prípravný zápas v Poľsku a po ňom uvidíme, kto zostane v tíme.
Dúfam, že budeme v najlepšej forme. Bude s nami Vlado Brodziansky, pomôže to nám a verím, že aj jemu k ďalšiemu klubovému angažmá," povedal Vidin.
Užšia nominácia Slovenska:
Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Sebastian Rančík (Florida State Seminoles, USA), Maroš Golian (BK Inter Bratislava - mládež), Dalibor Hlivák, Dávid Novák, Matúš Hronský (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (ERA Basketball Nymburk, Česko), Lukáš Bolek, Michael Fusek (obaja Nitra Blue Wings), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), Marek Doležaj (Ármann Reykjavík, Island), Róbert Rožánek (Iskra Svit), Vladimír Brodziansky (Fu-ťien Sturgeons, Čína)
Realizačný tím: Oliver Vidin (hlavný tréner), Wojciech Walich (asistent trénera), Maroš Helmecy (asistent trénera), Miroslav Páleník (vedúci družstva), Jadranko Nikolič (kondičný tréner), Juraj Sluka (fyzioterapeut), Peter Čiernik (fyzioterapeut), Richard Demovič (doktor), Michal Ondruš (manažér reprezentácie), Tomáš Kotlárik (mediálny manažér)