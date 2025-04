Piešťanské Čajky kráčajú za titulom, nad Sláviou dominovali aj v druhom zápase

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: „Myslím si, že pred touto kulisou sme si neurobili hanbu a bojovali sme až do konca. Musíme jednoznačne priznať, že kvalita v rozhodujúcich momentoch bola na strane Piešťan. Akokoľvek sme sa snažili dotiahnuť alebo to otočiť, chvíľkami sa nám to podarilo, tak znovu zapli na svoje obrátky a dali to na svoju stranu. Škoda doskokov v najdôležitejších chvíľach, lebo nás to v našej rotácii stálo veľmi veľa energie.“

Liana Užovičová, hráčka Banskej Bystrice: „O dosť lepší zápas ako v Piešťanoch, o to viac tá prehra mrzí. Síce je to menší rozdiel, ale prvá štvrtina nám ubehla úplne rovnako. Potom to stojí strašne veľa síl na dobehnutie a je to cítiť. Možno práve to je hlavný dôvod toho, že sme opäť prehrali.“

Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Poviem pravdu, nečakal som takú drámu. Z našej strany famózny začiatok, veľmi dobre v obrane a v útoku. Potom sme sa určitým spôsobom zasekli, svoj vplyv na to malo, že sa nám zranila rozohrávačka, ktorá je pre nás dôležitá. Možno nás to trochu pribrzdilo a baby sa zľakli. Treba určite vyzdvihnúť výkon domácich, ktorí bojovali a dali do toho všetko, v podstate im išlo o to, že teoreticky to mohol byť ich posledný domáci zápas, ale ešte nie je stále rozhodnuté. Padli im šťastné strely, to patrí k tomu, pretože šťastie praje pripraveným. My sme sa zdvihli v najlepšom možnom čase, vytvorili sme si náskok a skúsenosťou sme to ustáli.“

Alexandra Buknová, hráčka Piešťan: „Bol to veľmi náročný zápas, ako sme si aj mysleli, že bude. Banská Bystrica nám nikdy nič zadarmo nedaruje, sú nepríjemným súperom. Vedeli sme, že budeme hrať v ich domácom prostredí a bude to náročné. Mohla sa stať hocičo, čo sa aj stalo. Začali sme dobre, potom sa na nás Banská Bystrica dotiahla a bola to napokon dráma.“