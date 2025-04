Prvé finále kontrolovali od úvodu. Čajky smerujú za obhajobou titulu

Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Zápas bol pre nás veľmi náročný, po dvoch týždňoch pauzy pokiaľ sme sa do toho rozbehli. Musím povedať, že začiatok bol veľmi dobrý, začali sme s dobrou energiou a potom nám to nejakým spôsobom odišlo, trochu sme sa vytrápili. To však patrí k tomu, je to finále play off. Momentálne je podstatné to, že je to 1:0.“

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: „Myslím si, že každý vie, aká je tu kvalita a odrazilo sa to. Do zápasu prišli ako veľký víchor a my sme na to nedokázali zareagovať. Potom sa to už s nami ťahalo celý zápas. Naša v podstate jediná pivotka chytila hneď tri fauly a nemohla ani dohrávať. Druhý polčas už dohrávala, ako keby mala štyri fauly, a o to ťažšie to bolo. Chýbala mi tam trochu bojovnosť a niečo navyše.“