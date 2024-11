Čajky chcú v Turecku získať prvé body. Facka nám možno pomôže, hovorí tréner

Vo štvrtok 21. novembra o 17.00 h sa pokúsia na palubovke tureckého Bodrumu Basketbol zaknihovať prvé víťazstvo do tabuľky.

"Čo s nami urobil zápas s Ružomberkom, tak to uvidíme v nasledujúcom období. Na jednej strane, možno nám táto facka pomôže, ale tragédiu by som z tohto nerobil.

Prehrali sme skoro po troch rokoch doma s dobrým tímom, treba to rešpektovať.

Nám sa veľmi nedarilo, ale taký je basketbal, raz to ide a raz to nejde. Musíme sa zomknúť a ďalej pracovať. Ja verím, že nám to pomôže," vyjadril sa pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič.