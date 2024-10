Výnimočný večer v Leviciach. Slovenský tím senzačne zdolal španielskeho favorita

Michal Madzin, tréner Levíc: "Neopísateľné emócie. Neskutočný zápas, neskutočná energia a zážitok. Znamená to pre nás obrovský výsledok. Toto si treba naozaj užiť."

Boris Bojanovský, hráč Levíc: "Parádne emócie. Myslím si, že nikdy v živote som nehral zápas, v ktorom by sme boli takýmto outsiderom a zvíťazili sme. Zvyčajne sme totiž favoritmi. Nepamätám si, že by sme vyhrali zápas proti väčšiemu súperovi. Super pocity."

Ty Nichols, hráč Levíc: "Ťažko sa mi hľadajú slová momentálne. Je to najväčšie víťazstvo v histórii klubu. Momentálne som nesmierne šťastný za nás, fanúšikov, ktorí toto mohli zažiť a ešte s víťazným pocitom. Bojovali sme, deň pred zápasom som spoluhráčom napísal správu, aby boli koncentrovaní a všetko bude v poriadku. Je to len basketbal, kto dá viac košov, tak vyhrá. To sa podarilo teraz nám."