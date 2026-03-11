Slovenky neuspeli na palubovke súpera. V kvalifikácii na ME s ním prehrali aj doma

Kvalifikácia ME v basketbale žien 2027
Poľsko - Slovensko 63:55 (33:26)
Najviac bodov Poľska: Mavungová 18, Borkowská 13 (11 doskokov), Banaszaková 9
Zostava a body SR: Páleníková 14, Jakubcová, Dudášová a Mištinová po 8, Moravčíková 3 (Mikulášiková 6, Lambertová 5, Martišková 3, Sedláková, Buknová a Tarkovičová 0
TH: 11/10 - 14/7, trojky: 8:6, štvrtiny: 21:17, 11:9, 15:14, 16:15.
Rozhodovali: Teixeirová (Portug.), Bejat (Nór.), Stalaučinskaitéová (Lit.)
Slovenské basketbalové reprezentantky prehrali v stredajšom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 v meste Košalin s domácimi Poľkami 55:63.
V tabuľke C-skupiny zostali na druhom mieste s bilanciou dve víťazstvá a dve prehry, Poľky sú po štyroch dueloch stále stopercentné.
Zverenky trénera Martina Pospišila sa tak nedokázali revanšovať súperovi za novembrovú prehru v Bratislave 55:62. Najbližšie sa stretnú v sobotu 14. marca o 17.00 h v Bratislave s Cyprom, účinkovanie v C-skupine zakončia v utorok 17. marca o 18.00 h s Rumunskom.
Priamy postup do II. fázy kvalifikácie si zabezpečia najlepší dvaja z každej skupiny a tri najlepšie tímy z tretích miest (pri tabuľke sa nebudú počítať duely so štvrtým tímom v skupine).
Priebeh zápasu
Slovenky vedeli, že v hre o prvé miesto ich udrží víťazstvo najmenej o osem bodov. Úvod stredajšieho stretnutia sa im vydaril, podarilo sa im zaskočiť súperky a v jednej chvíli viedli 13:8.
Domáce hráčky však postupne prevzali kontrolu nad zápasom a do konca štvrtiny otočili na 21:17. V druhej časti si Poľky udržiavali tesný náskok. Slovenky sa neustále doťahovali, ale do polčasu narástlo ich manko až na osem bodov.
Poľky ťahala najmä Mavungová, aj vďaka nej si domáce družstvo v ďalšom priebehu držalo osem až desaťbodový náskok.
Slovenky však neskladali zbrane, päť minút pred koncom prehrávali iba 51:55 a nadychovali sa ku koncovke. Poľky si však víťazstvo nenechali vziať, odskočili na 63:53 a záver si už skúsene postrážili.