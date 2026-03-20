Levice sa približujú k slávnej dynastii. Madzin: Veľká hrdosť na to, že sme to takto zvládli

V uplynulých rokoch dominujú Tipos Slovenskej basketbalovej lige (SBL) Patrioti Levice.
Úradujúci šampión zvládol opäť v predstihu prvotný cieľ v prebiehajúcom ročníku, vybojovať si prvenstvo v základnej časti a zabezpečiť si výhodu domáceho prostredia do blížiaceho sa play off.
Na túto métu dosiahol tretí rok po sebe a päť kôl pred koncom základnej časti.
„Žlto-zelení“ to dokázali v predošlom kole, keď triumfovali na palubovke Lučenca (111:89) a zároveň využili zakopnutie Nitry v Komárne. Po 30 odohraných zápasoch majú Levičania pôsobivú bilanciu 26 výhier a len štyri prehry.
„Sme radi, že sa nám to podarilo. Splnili sme opäť jeden z čiastkových cieľov, ktoré sme si pred sezónou dali. Máme najvýhodnejšiu pozíciu smerom do play off, čo je síce výhoda, ale nič to nezaručuje.
Musíme byť koncentrovaní a pripravení na to, že play off je nová súťaž. To, že ideme do toho z prvého miesta, treba brať ako povzbudenie.
Tak, ako každý rok, je to dlhodobá, fyzicky a mentálne náročná cesta. Zároveň je to veľmi cenné, obzvlášť, keď sme popritom dokázali úspešne pôsobiť v európskej súťaži. Mimo úvodu sme si v podstate držali prvú priečku,“ vyjadril sa pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.
Základom úspechu je domáce prostredie
Jeho zverenci môžu pokojne atakovať z pohľadu percentuálnej úspešnosti jednu z najlepších sezón v základnej časti za uplynulé roky.
Základom ich úspechu je prirodzene domáce prostredie, v ktorom našli premožiteľa len raz a do polovice februára boli na tom obdobne aj u súperov.
„Myslím si, že sme v prvej polovici základnej časti odviedli veľmi dobrú robotu. Len raz sme prehrali a urobili sme si pohodlný náskok. Po novom roku, ako sa to už deje pomaly každý rok, prišlo k zmenám v tíme, takže sa udiali aj prehry, ale sme pokojní.
Zostávajúce zápasy môžeme využiť na nájdenie čo najlepšej formy na play off,“ zamyslel sa levický kapitán Boris Bojanovský.
Hrdosť na to, že sme to takto zvládli
Účinkovanie v skupinovej fáze a následnom play in Ligy majstrov mali vplyv nielen na zápasový program, ale neskôr aj na zmeny v kádri. Z rôznych dôvodov odišla na inú klubovú adresu legionárska trojica Novak Musič, Akol Mawein a Will Carius.
Klub v závere prestupového obdobia postupne dotiahol aj v reakcii na zranenia Jordana Ogundirana, Viktora Juríčka, Ladislava Gergelyho, Aleksandara Bursača a Tannera Stuckmana.
„Prešli sme si viacerými prekážkami, respektíve výzvami počas dlhodobého procesu. Veľká hrdosť na to, že sme to takto zvládli. V prvom rade je to o charaktere a víťaznej mentalite hráčov.
Aj napriek nahustenému programu dokázali vždy pristúpiť k nasledujúcemu zápasu tak, aby sme ho zvládli víťazne.
Klobúk dole, že to zvládli pri obrovskej porcii minút. Tým, že to nasáva celý kolektív, tak sme si išli za tým ako jeden tím,“ myslí si Madzin.
Levice sa približujú k slávnej dynastii Pezinka
Už pred koncom marca má levický tím istotu, že vo všetkých play off sériách odštartuje pred domácim publikom. Práve tento faktor bol v predošlých rokoch kľúčový pri obhajobe majstrovského titulu.
„Keď si spomeniem na predošlú sezónu, tak vtedy to bolo extrémne dôležité a možno kľúčové. V domácom prostredí sme dokázali zvládnuť rozhodujúce zápasy v semifinálovej a finálovej sérii.
Nedá sa však len spoliehať na túto výhodu a žiť z nej, je potrebné si to zobrať ako motiváciu a využiť to,“ vyhlásil kouč Levíc.
Od roku 2018 nezostal klub bez cenného kovu, od sezóny 2021/2022 má v moci majstrovskú trofej a postupnými krokmi sa približuje k slávnej dynastii Pezinka z prelomu 90. a 00. rokov.
„Dva tituly sme vyhrali v poslednom možnom domácom zápase, takže vieme, že domáce prostredie je v play off veľká výhoda. Sme radi, že sa nám ju podarilo získať,“ doplnil Bojanovský.
Patrioti tak môžu ísť do zostávajúceho priebehu základnej časti bez tlaku, ale ako upozornil samotný šéf lavičky, tak duely nebude brať jeho tím na ľahkú váhu.
„Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, takto sme to robili aj doteraz. Je pred nami dosť stretnutí, máme nových hráčov, ktorých potrebujeme zabudovať a zohrať sa s ostatnými.
Chceme využiť tieto zápasy, aby sme našli na ihrisku spoločnú chémiu a boli čo najlepšie pripravení na play off,“ dodal Madzin.