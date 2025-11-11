ONLINE: Patrioti Levice - Szolnoki Olaj KK dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

BRATISLAVA. Basketbalisti tímov Patrioti Levice a Szolnoki Olaj KK dnes hrajú ďalší zápas skupinovej fázy Ligy majstrov.
Levice sa dostali do Ligy majstrov ako prvý slovenský tím v histórii. Po troch zápasoch majú na svojom konte jedno víťazstvo a dve prehry.
Dnes (11. novembra)
Liga majstrov Skupina F 2025/2026
11.11.2025 o 18:30
4. kolo
Levice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Szolnoki Olaj KK
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní basketbalového zápasu Ligy majstrov medzi Patrioti Levice a Szolnoki Olaj KK.
Patrioti Levice
Levice predvádzajú vo svojej premiére v základnej skupine Ligy majstrov naozaj výborné výkony. Dokázali zaknihovať aj prvé víťazstvo, keď v Lotyšsku dokázali zdolať domácu VEF Rigu 92:73. Dva zápasy však prehrali. Na pôde dnešného súpera jasne 54:84. Doma odohrali výborný zápas proti AEK Atény, ale napokon prehrali tesne 69:71. Uvidíme ako sa bude dnes Patriotom dariť.
Szolnoki Olaj KK
Maďarský zástupca v Lige majstrov je na tom o niečo lepšie ako jeho dnešný súper. Ako už bolo spomínané Szolnoki dokázali zdolať na domácej pôde Levice jasne 84:54. Na domácej pôde dokázali v tesnom zápase zdolať aj lotyšskú Rigu 77:76. Jedinú prehru zaknihovali v Grécku proti AEK Atény. Prehrali 91:77.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.