ONLINE: Patrioti Levice - Szolnoki Olaj KK dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

Patrioti Levice - Szolnoki Olaj KK: ONLINE prenos zo zápasu skupiny F Ligy majstrov.
Patrioti Levice - Szolnoki Olaj KK: ONLINE prenos zo zápasu skupiny F Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. nov 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny F basketbalovej Ligy majstrov: Patrioti Levice - Szolnoki Olaj KK.

BRATISLAVA. Basketbalisti tímov Patrioti Levice a Szolnoki Olaj KK dnes hrajú ďalší zápas skupinovej fázy Ligy majstrov.

Levice sa dostali do Ligy majstrov ako prvý slovenský tím v histórii. Po troch zápasoch majú na svojom konte jedno víťazstvo a dve prehry.

Dnes (11. novembra)
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Patrioti Levice - Szolnoki Olaj KK dnes (basketbal, Liga majstrov 2025/26, skupina F, výsledky, utorok, NAŽIVO)

Liga majstrov Skupina F 2025/2026
11.11.2025 o 18:30
4. kolo
Levice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Szolnoki Olaj KK
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní basketbalového zápasu Ligy majstrov medzi Patrioti Levice a Szolnoki Olaj KK.

Patrioti Levice

Levice predvádzajú vo svojej premiére v základnej skupine Ligy majstrov naozaj výborné výkony. Dokázali zaknihovať aj prvé víťazstvo, keď v Lotyšsku dokázali zdolať domácu VEF Rigu 92:73. Dva zápasy však prehrali. Na pôde dnešného súpera jasne 54:84. Doma odohrali výborný zápas proti AEK Atény, ale napokon prehrali tesne 69:71. Uvidíme ako sa bude dnes Patriotom dariť.

Szolnoki Olaj KK

Maďarský zástupca v Lige majstrov je na tom o niečo lepšie ako jeho dnešný súper. Ako už bolo spomínané Szolnoki dokázali zdolať na domácej pôde Levice jasne 84:54. Na domácej pôde dokázali v tesnom zápase zdolať aj lotyšskú Rigu 77:76. Jedinú prehru zaknihovali v Grécku proti AEK Atény. Prehrali 91:77.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

Tabuľka skupiny F

    dnes 15:00
