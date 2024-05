Prvý krok vo finále urobili Levice: Veľmi dôležitý zápas, zhodnotil Madzin

Levičania mali len necelých 48 hodín na to, aby sa preladili z náročnej päťzápasovej série s Komárnom na finálového súpera zo Spiša. To sa im podarilo s veľkým prehľadom, keď len na niekoľko momentov umožnili Rytierom viesť na ich palubovke.

Ukázalo sa to aj v prvej finálovej konfrontácii Patriotov Levice so Spišskými Rytiermi, ktorá sa skončila výsledkom 91:75.

"Veľmi náročný rozpis zápasov, ktorý sme momentálne zvládli. Vedeli sme, že to tak môže nastať, preto bol pre nás tento zápas veľmi dôležitý, aby sme do série vstúpili víťazne a ustrážili si domáce prostredie. Únava a všetko sa tak ľahšie zvláda, keď máme v sebe pozitívne nastavenie a energiu.

"Niečo vychádzalo z toho, že sme išli do kalkulovaného rizika a to nám teraz nevyšlo. Treba povedať, že Levice majú kvalitných hráčov, ktorí vedia nájsť jeden druhého. Je to tím, ktorý od postu jedna do štyri, prípadne aj päť, keď tam je Howard, má nebezpečných hráčov s vysokým percentom úspešnosti.

To sa v modernom basketbale veľmi ťažko bráni. V niektorých fázach sme nedodržiavali to, čo máme. Proti Leviciam musí byť koncentrácia na veľmi vysokej úrovni, keď príde k poľaveniu a chybám, tak to vedia potrestať. Pre hráčov je to náročné, ale je to jediný spôsob proti Leviciam," hodnotil druhý polčas kormidelník Spišiakov Teo Hojč.

Levičania mali významný prínos hráčov z lavičky, zaznamenali spoločne 44 bodov a tiež ich zdobila kolektívna hra, s dvojciferným streleckým zápisom skončila pätica hráčov.

"Veľmi dôležité bolo, že päť hráčov sa pridalo dvojciferným počtom bodov do streleckých záznamov. Nemenej podstatné bolo tiež to, že všetkých 9 hráčov, ktorí vybehli, tak robilo v obrane maximum, aby sme zastavili Spišskú Novú Ves na čo najnižší počet bodov.

Myslím si, že z môjho pohľadu bol najväčší rozdiel v tom, že sme si v druhom polčase začali lepšie strážiť obranný doskok a nedali Spišskej útoky, ktoré mohli opakovať, respektíve strely, ktoré prišli po útočných doskokoch.

Druhým faktorom bolo 25 asistencií a len 10 stratených lôpt, to je veľmi pozitívne číslo v smere riešení vecí v útoku," poskytol Madzin svoj pohľad na kľúčové aspekty prvého finálového zápasu.