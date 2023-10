Levice zostávajú po cennom skalpe nohami na zemi. Neznamená to nič, povedal tréner

Cesta za prvými dvoma bodmi do tabuľky J-skupiny nebola pre "žlto-zelených“ jednoduchá, Oradea strieľala v prvom polčase s výrazne vysokou úspešnosťou za tri body, vďaka čomu si udržiavala náskok.

ORADEA. Basketbalisti Patriotov Levice prečkali trojkovú ofenzívu, po polčasovej prestávke udreli v správnej chvíli a úspešne vstúpili do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA.

Kľúčové v priebehu zápasu bolo, že aj napriek vysokej úspešnosti streľby domácich spoza trojkovej čiary, sme mali prijateľné manko a na začiatku druhého polčasu, hlavne tretej štvrtiny, sme zápas chytili do svojich rúk,“ uviedol levický tréner Michal Madzin.

"Myslím si, že sme hrali na 110 percent v útoku a v obrane, celý zápas sme bojovali. Nevzdali sme sa, ani keď sme v prvom polčase dostali 11 trojok. Vedeli sme, že Oradea je veľmi dobrý strelecký tím, aj jej to padalo a každá malá chyba bola potrestaná, ale tiež sme vedeli, že aj nám to začne padať.

"Boli sme v zápase, energia bola, hrali sme ako tím a jeden za druhého bojovali. Tým, že sme videli, že sme v zápase, tak sme to chceli aj vyhrať. Naši dvaja rozohrávači hrali super na oboch stranách palubovky, boli lídrami na ihrisku, dali ťažké strely a ukázali nám, že sa stále na nich môžeme spoľahnúť.

Kolektívna hra nám dáva do budúcna pozitívne nastavenie, pretože sa stále môžeme jeden na druhého spoľahnúť. Keď celý tím dáva body, tak je aj pre súpera ťažké ubrániť celé družstvo,“ myslí si Kováč.

Víťazstvo pre históriu klubu neznamená nič

Dlho to vyzeralo, že Levičania pôjdu z Rumunska s hladkým triumfom, ale v poslednej trojminútovke im to ešte domáca Oradea skomplikovala.

Erick Neal to zobral na seba a manko dokázal skresať na rozdiel jediného bodu. K obratu ale neprišlo, hostia zvládli kritické okamihy, keď získavali doskoky a premieňali trestné hody.

"Hrali sme s dobrou energiou, verili sme si a naopak, Oradea mala miernu krízu. Nepadli im niektoré veci, pre nás bolo dôležité, že sme kontrolovali náš doskok a z toho pramenilo určité sebavedomie v útoku. To nám dalo možnosť vybudovať si náskok, ktorý bol pravdepodobne rozhodujúci.

Stratili sme potom ťažko vybudovaný náskok, súviselo to aj s tým, že sily dochádzali, ale na druhej strane, Oradea zmenila obranu. Mali sme oveľa ťažšie zakončenia, ale som rád, že sme to zvládli a v tesnej koncovke to udržali v náš prospech,“ vyhlásil Madzin.