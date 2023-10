Úspešný vstup Levíc do Európskeho pohára, duel na rumunskej palubovke otočili v druhom polčase

Michal Madzin, tréner Levíc: „Dobrý vstup do zápasu nám dal vieru, že môžeme hrať proti domácim vyrovnanú partiu. Oradea mala v prvom polčase neskutočnú úspešnosť streľby a aj napriek tomu sme sa držali na dostrel. Po prestávke im išla úspešnosť dole, ukázali sme tam veľkú energiu a chcenie zabojovať o víťazstvo. Kontrolovali sme si obranný doskok a v závere aj napriek enormnej snahe domáceho tímu, sme si víťazstvo postrážili.“

Ben Kováč, hráč Levíc: „Vynikajúci zápas z našej strany. Dali sme do toho všetku energiu, išli sme na 110 percent. Domáci Neal nám robil veľké problémy, my sme ale dali niekoľko ľahkých košov a cítili sme, že s nimi môžeme hrať. Kneževič a Kaukiainen nám dali veľké strely, dodali nám sebavedomie. Som veľmi šťastný, je to veľké víťazstvo pre náš tím.“

/zdroj: patriotilevice.sk/