Levice po neuveriteľnom obrate postúpili. Je to neskutočné, hovorí tréner

Išli sme krok po kroku, stále sme verili, že by to mohlo vyjsť. A pozrite sa, kde sme teraz,“ prezradil svoje dojmy pivot Deshawn Freeman.

Na takýto zápas si vo svojej profesionálnej kariére nepamätám, ale po tomto stretnutí sa mi rozhodne vryje do pamäti. Je to svojim spôsobom pokračovanie rozprávky, ktorá začala v Malage.

Všetko odštartovalo od reprezentanta Slovinska 8 a pol minúty pred koncom, keď aj za pomoci zaplneného hľadiska vycítili Levičania šancu na to, že by túto postupovú bitku mohli nielen zdramatizovať, ale aj v nej uspieť.

Víťazstvo o 14 bodov poslalo jeho spoluhráčov ďalej a českému tímu nachystali predčasnú stopku v súťaži. Takýto scenár asi len málokto čakal pred odvetnou časťou prvej fázy Európskeho pohára FIBA, keď mali Levičania na konte tri prehry a boli na poslednom mieste tabuľky.

S tým súhlasí aj kouč Patriotov: „Keď by mi niekto povedal po treťom zápase v skupine, ktorý bol v Opave, že to dáme, tak by som mu neveril. To isté platilo v momente, keď sme v tomto stretnutí prehrávali o 15 bodov a bolo ťažko uveriteľné, že by sa to mohlo podariť.

Je to niečo neskutočné a neuveriteľné. Príde množstvo ťažkých zápasov, ale išli sme si za tým a bojovali sme, aby sa to udialo. Stalo sa to a je to fakt.“

Idú v šľapajach Prievidze

Pre Levičanov je basketbalové leto a jeseň v podstate písaním novej kapitoly vo svojej histórii. Najskôr úspechy na kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov v Malage, kde sa ich jazda skončila až vo finále proti domácemu tímu a teraz ďalšie účinkovanie s úspešným koncom v Európskom pohári FIBA.