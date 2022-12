Historický postup! Basketbalisti Levíc zvrátili zápas a postúpili v európskej súťaži

Michal Madzin, tréner Levíc: „Neskutočná eufória, až niečo neuveriteľné. Taký obrat, aký sme urobili v štvrtej štvrtine, to som naozaj nikdy v živote nevidel. Obrovská energia a bojovnosť a keď už sme sa dostali do stavu, že by sa to mohlo udiať, tak sme vtedy išli cez všetky limity.“

Miha Lapornik, hráč Levíc: „Nemám slov, šialený zápas. Do prvej štvrtiny sme vstúpili dobre, v druhej časti prišli hluché momenty, počas týchto 3-4 minút sa Opava dostala na 12-bodový rozdiel. Špeciálne sme mali problém s ich útočným doskokom. Do druhého polčasu sme nastúpili ako hladné zvery, každý z nás ukázal charakter. Som veľmi hrdý na toto družstvo. Teší ma, že boli pri tom aj naši fanúšikovia a napokon nám pomohli k tomuto víťazstvu. Tento úspech sme si zaslúžili.“

Jakub Šiřina, hráč Opavy: „Myslím si, že tri štvrtiny sme v tomto zápase boli lepší. Žiaľ, potom nás postihol herný kolaps, v ktorom sme úplne vypadli z rytmu. Neskutočnými chybami, či už mojimi, alebo celého tímu, sme Leviciam dali úplne jasné víťazstvo, až nepochopiteľne. Myslím si, že za ten záver si to zaslúžili. Pre nás veľká hanba, pretože 30 minút v zápase vyhrávate a potom prehráte o 14 bodov. To určite zamrzí.“