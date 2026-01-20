Levice ocenili za skvelé výkony. Cítime hrdosť byť medzi najlepšími, hovorí Bojanovský

Slovenský mužský klubový basketbal sa dokázal vďaka tímu Patrioti Levice opäť dostať do povedomia širšej verejnosti.
Najmä zásluhou svojho účinkovania v Lige majstrov sa v ankete Športovec roka 2025 umiestnil v kategórii kolektívov na 2. mieste za slovenskými hádzanárkami do 17 rokov, ktoré triumfovali na ME.
Basketbal bol na Slovensku v ére samostatnosti doménou najmä žien, slovenské reprezentantky triumfovali v ankete Športovec roka v rokoch 1993 i 1997, Ružomberčanky uspeli v rokoch 1996 a 1999. Po roku 2000 však prišlo už iba jediné prvenstvo, v roku 2013 v ankete zvíťazili hráčky Good Angels Košice.
„Cítime hrdosť na to, že sme sa ocitli medzi najlepšou trojkou medzi kolektívmi. To, že sme skončili pred futbalistami je veľká vec. Anketu sme sledovali v televízii a málokedy sa tam spomínal basketbal, či už medzi jednotlivcami alebo kolektívmi.
Sme hrdí na to, že sme basketbal doniesli na tento galavečer a že sme my tí, ktorí reprezentovali basketbal medzi top tímami. Gratulujeme hádzanárkam, ktoré zvíťazili, urobili krásny výsledok,“ povedal pivot Levic Boris Bojanovský v pondelok na vyhlasovaní ankety Športovec roka 2025.
VIDEO: Tréner Madzin a pivot Bojanovský o ocenení
Mužský klubový basketbal sa s poprednými európskymi súpermi stretával pravidelne na prelome tisícročí, keď Pezinok hrával v Saportovom pohári, v tom čase druhej najkvalitnejšej súťaži v Európe.
Viac ako 20 rokov však fanúšikovia basketbalu o kvalitnej medzinárodnej konfrontácii klubov na slovenských palubovkách mohli iba snívať.
Zmenili to až Levice, účasťou v skupinovej fáze Ligy majstrov. Ani v nej sa však nestratili a z 3. priečky postúpili do play in o nadstavbovú časť, v ktorej nestačili na bundesligový Würzburg 1:2 na zápasy.
„V prvom rade sme sa chceli dostať do spoločnosti takých klubov, aké hrajú Ligu majstrov. Bol to náš veľký sen, ktorý sme si v lete dali a sme pyšní a hrdí na to, že sa nám to podarilo.
Potom prišli aj tie výkony a výsledky s veľkými klubmi, dokázali sme v rámci skupiny konkurovať a postup bola už veľká vec.
Užívali sme si túto cestu a hoci nám je ľúto, že sa nám ju nepodarilo predĺžiť až do maxima, s tým, čo sme predviedli, môžeme byť spokojní,“ uviedol tréner Levičanov Michal Madzin.
Úspech slovenského šampióna odzrkadľuje aj záujem fanúšikov, „žlto-zelení“ dokázali na zápasy Ligy majstrov vypredávať bratislavskú Gopass Arénu.
„Stalo sa prvýkrát v desaťročnej histórii Ligy majstrov, že sa slovenský klub dostal do základnej skupiny.
Brať to ako samozrejmosť by bolo príliš odvážne, ale určite nám to zachutilo. Cítili sme sa dobre v tej spoločnosti a je to pre nás záväzok, budovať celú organizáciu tak, aby to nebol ojedinelý úspech,“ sľúbil generálny manažér tímu Ladislav Garaj.