Skvelý zápas rozhodol hlúpy faul, Levice mali na dosah cenný skalp

Michal Madzin, tréner Levíc: "Nechcem sa pozerať na tento zápas nejakým krivým pohľadom kvôli záverečným dvom sekundám. Mám v hlave 15 situácií, ktoré sme s extrémnou energiou pokryli a možno v závere sme urobili maličkú chybu, ktorá bola potrestaná.

Škoda, pretože za tú bojovnosť, ako sme tímovo hrali, aké bolo nasadenie a chcenie, sme si možno o čosi viac zaslúžili víťazstvo. Na to sa však nehrá. Možno by si zaslúžil tento zápas rozhodnutie na ihrisku v predĺžení, ale to sa už nezmení. Všetko je tak, ako má byť."

Boris Bojanovský, hráč Levíc: "Určite nie je jednoduché takto prehrať. Myslím si, že sme mali šancu, ktorú možno nikto nečakal. Na konci sme mohli zápas nejako udržať a vyhrať ho, ale proti takémuto kvalitnému tímu bola každá naša chyba v obrane potrestaná. Na konci sa to skončilo tak, ako to skončilo."