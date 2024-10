Basketbalisti Levíc utrpeli prvú prehru v súťaži, nad ich sily bol tím z Turecka

Michal Madzin, tréner Levíc: "Chcem povedať, že sme čelili totálne koncentrovanému a pripravenému tímu s výbornou obranou. Veľmi ťažko sa nám hľadali veci a tie, ktoré sme si vypracovali, tak sme si ich častokrát ešte sami skomplikovali. Nedostali sme sa do takého laufu, za celých 40 minút nás do toho nepustili. Chýbalo nám to. Podľa mňa sme nedali jeden ľahký kôš. Možno prišla mini eufória, keď David Abrhám trafil dve trojky po sebe v tretej štvrtine a stiahli sme to, ale bol to asi jediný moment, kedy sme sa trochu zdvihli. Potom nás však zarezali."

David Abrhám, hráč Levíc: "Určite sme všetci mohli vidieť, že Bursaspor prišiel na nás pripravený. Od začiatku nenechali nič na náhodu. Zaragoza nás pred týždňom možno trochu podcenila, ale teraz to bol úplný opak. Mali sme problémy, nevedeli sme sa od začiatku presadiť. Nedávali sme strely, ktoré nám v predchádzajúcom stretnutí padli a strhlo nás to. Nevedeli sme sa do toho dostať a celý zápas sa to s nami viezlo."