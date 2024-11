Zdolali slávne kluby, no nepostúpili. Spravili sme všetko, čo sa dalo, vraví líder Levíc

Napriek veľkolepému víťazstvu to slovenskému celku na postup do ďalšej fázy súťaže nestačilo.

Zaznamenal 23 bodov, ku ktorým pridal 11 asistencií a 6 doskokov. Z duelu si odniesol index užitočnosti 29. Hviezdny Nichols sa musel pred sezónou prispôsobiť novej úlohe na palubovke.

„Nikdy predtým som nebol úplne rozohrávačom. Myslím si, že mi to zatiaľ ide,” vravel v rozhovore. Tréner Madzin ho za to chváli: „Ide mu to výborne. Bol tam čas adaptácie na novú úlohu. Zvláda to výborne. Svojimi výkonmi ťahal tím.”

Dvojica si medzi sebou vytvorila skvelú chémiu na aj mimo palubovky. Nichols trénera rešpektuje, páči sa mu jeho štýl hry.