Zápas, na ktorý nikdy nezabudnú. Madzin: Sklamanie, ale aj hrdosť. Už nás nikto nepodcení

BRATISLAVA. Zvučný európsky tím, ktorý si prišiel pôvodne na Slovensko len splniť povinnosť. „Prehra v Bratislave by bola obrovská strata pre AEK Atény," tvrdil grécky novinár Christos Tsaltas.
Patrioti Levice však v treťom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov ukázali, že kožu nepredajú lacno. Práve naopak, chceli zabojovať o veľkolepý triumf v dueli, aký slovenský basketbalový klub ešte nezažil.
„Bol to zápas, na ktorý som sa tešil najviac v kariére," tvrdil po stretnutí tréner Patriotov Michal Madzin a pokračoval: „Už som sa ho nevedel dočkať. Budeme si ho navždy pamätať."
Jeho zverenci nakoniec v tesnej koncovke nestačili na jedného z favoritov celej súťaže AEK Atény, ktorému podľahli tesne 69-71.
Madzin: Sklamanie, ale aj obrovská hrdosť
„Práve teraz cítime skôr sklamanie," opisoval svoje dojmy pivot Boris Bojanovský a dodal: „Keď sa na to ale pozrieme s odstupom času, tak budeme vedieť, že to vôbec nie je zlý výsledok."
Levice delil od najväčšieho triumfu v klubovej histórii iba kúsok. Posledné slovo v zápase mal fínsky rozohrávač Patriotov Aatu Kivimäki, ktorý len tesne minul strelu za tri body v posledných sekundách stretnutia.
„Videl som, ako beží čas. Rickey (McGill) ma našiel vo voľnej pozícii. Mal som rytmus, cítil som sa sebavedome. Keď lopta opustila moje ruky, bol som presvedčený, že smeruje do koša," opísal posledný moment zápasu Kivimäki.
„Asi by spadla hala. Možno by sme v sobotu nemali kde hrať," smial sa Madzin, keď si predstavil, ako by fínsky basketbalista trafil poslednú strelu.
„Nejaká časť srdca je sklamaná, pretože Aatu mal strelu, ktoré dáva. Mali sme na víťazstvo. Pri tom sklamaní však panuje aj obrovská hrdosť. Každý sa rozkrájal pre tím. Mohlo to byť niečo špeciálne," doplnil kouč Patriotov.
Vyrovnaná partia s favoritom skupiny
Levičania odohrali so zvučným súperom vyrovnanú partiu, a to im chýbal jeden z kľúčových hráčov z úvodu sezóny. Novak Musić vynechá nejaký čas pre zranenie členka.
„Je pre nás veľmi dôležití. Verím, že nám čím skôr pomôže," tvrdil Kivimäki. „(Novak) by určite pomohol. Podával skvelé výkony," doplnil Bojanovský.
VIDEO: Boris Bojanovský
Patrioti vstúpili aj do tretieho duelu v skupinovej fáze pravou nohou. Od úvodu viedli, no k záveru prvej štvrtiny AEK ožil a po väčšinu zápasu viedol. Levičanom sa ešte v záverečnej štvrtine podarilo stretnutie zvrátiť na svoju stranu.
„Prijal som si, aby to bol zápas, na ktorý nikdy nezabudneme. Nielen pre vypredanú arénu, ale aj aby sme boli celý zápas v hre. Splnilo sa to. Verím, že pre nás ešte príde príležitosť, aby sme veľkou strelou niečo dosiahli," zhodnotil Madzin.
Esá AEK-u boli rozdielové
AEK profitoval najmä z prítomnosti trojice kľúčových hráčov Frank Bartley (21 bodov), RaiQuan Gray (16 bodov) a Chris Silva (13 bodov a 14 doskokov).
Všetci traja boli v plusových číslach v štatistike +-, ktorá vraví o tom, o koľko váš tím vedie, keď ste na palubovke (Silva +11, Gray +9, Bartley +5).
VIDEO: Michal Madzin
S touto trojicou sa dostával často do súbojov aj Boris Bojanovský. „Vždy tam bolo pod košom veľké telo, ktoré s vami skákalo. Neboli tam otvorené lay-upy, škoda, že tam nepadli nejaké dve extra lay-upy," tvrdí levický pivot.
„Hrali sme proti skvelému, atletickému tímu. Nebolo jednoduché nájsť cestu na kôš. Museli sme zostať agresívni," dodal Kivimäki.
Levice donútili súpera až k štrnástim stratám. Toľko ich Aténčania doposiaľ v žiadnom zápase nemali.
Potrebujeme sa pomstiť, vraví Kivimäki
„Boli sme vo vedení počas väčšiny zápasu, takže sme si asi zaslúžili vyhrať viac ako Levice," tvrdil na pozápasovej tlačovej konferencii kouč AEK-u Dragan Šakota.
„Odohrali skvelý zápas. Boli organizovaní v obrane a zohratí v útoku. Držím im palce vo zvyšku súťaže," dodal.
Levice čakajú v skupine ešte tri zápasy. Najbližšie doma s maďarským Szolnokom (11. novembra), s ktorým Patrioti prehrali v prvom dueli vysoko 54:84.
„Keď naši súperi uvidia tento zápas a to, čo ich bude čakať, tak nás nikto nepodcení," myslí si kouč Michal Madzin.
„Prehrali sme so Szolnokom o tridsať. Potrebujeme sa im pomstiť, keď sem pricestujú," zakončil svoju odpoveď rozohrávač Levíc Aatu Kivimäki.