Narodila sa pre tento šport. Hejková vždy vytvorila tím so srdcom pre basketbal

Anton Gavel

Bývalý basketbalový reprezentant Slovenska a tréner nemeckého Bambergu:

„To, čo ona dosiahla, tak je neopísateľné. Vyhrať toľko titulov a národných šampionátov s rôznymi klubmi, byť stále na vrchole, je niečo, čo si zaslúži obrovský rešpekt. My, Slováci, musíme byť hrdí na to, že to bola najlepšia trénerka, akú sme kedy mali a že prišla z našej krajiny.

Všetci by sme si mali brať príklad a učiť sa od nej. Jej kariéra sa nedá dostatočne opísať pozitívnymi slovami. Je to ikona, ktorá zaslúžene patrí do histórie ženského basketbalu. Mali by sme si zobrať príklad z toho, že sa nebála povedať svoj názor.

Nebude ju ľahké nahradiť, preto si z nej treba zobrať príklad. Euroligové tituly s Ružomberkom sú niečo, čo asi tak skoro nebudeme mať.

Postavila ženský a slovenský basketbal na piedestál. Nám, trénerom, by to malo dať motiváciu do roboty, že niekto zo Slovenska dokáže byť úspešný na svetovej úrovni, ako pani Hejková. Veľká česť tomu, čo dokázala.“