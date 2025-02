Rozdiel tímov bol jasný. Nymburk ovládol federálny pohár, vo finále zdolal Inter

Aramis Naglič, tréner Interu: „Je to prvá trofej, čiže si ju ceníme a je pre nás motiváciou, pretože nám to ukázalo, že to, čo robíme, tak to robíme dobre a mali sme formu v správnom momente. Finále s Nymburkom, musím povedať dve veci. Nymburk má veľkú rotáciu a intenzitu v hre, proti ktorej nedokážu hrať lepšie a širšie tímy ako sme my. Druhá vec, formát, ktorým sa hrá – tri zápasy za tri dni, je veľmi ťažký. Bál som sa zranenia, ako budeme vyzerať po piatkovom zápase s Levicami, pretože sme dali zo seba veľa a bolo to ťažké stretnutie. Na konci to skončilo dobre, som za to rád.“

Samuel Volarík, hráč Interu: „Samozrejme, trochu to bolí. Hrali sme proti súperovi, ktorý je basketbalovo niekde úplne inde. Môžeme sa z tohto naozaj len skončiť a vidieť, ako sa vie hrať veľmi kvalitný basketbal a pozrieť sa na to, kde máme chyby v obrane a v útoku. Čo sa týka finálového zápasu, tak veľká skúsenosť.“

Francesco Tabellini, tréner Nymburku: „Myslím si, že sme počas troch dní hrali solídny a konzistentný basketbal. Hráči urobili maximum, čo mali pre tím urobiť, aby mali v zápasoch dopad a dominovali. Musíme byť veľmi hrdí, pretože v mojej, nie veľmi zatiaľ dlhej kariére, som nikdy nevidel hrať družstvo takto nesebecky. Je to zrkadlo našej práce, myslím si, že sme vyzerali na palubovke veľmi živo a v dobrej forme.“

Vojtěch Hruban, MVP Final Eight Tipsport Česko-slovenského pohára: „Cesta bola jednoduchá, ale samozrejme treba vyhrať tri zápasy za tri dni a je potrebné dať do toho tú energiu. To sme zvládli. Nám paradoxne tento formát dosť nahráva, pretože máme ďaleko širšiu rotáciu a boli sme schopní udržať tempo, v akom hráme. Všetci, čo proti nám hrali, tak proste na to nie sú zvyknutí. To bola naša obrovská výhoda. Za MVP som samozrejme veľmi rád, ale pokojne to mohlo dostať ďalších päť ľudí a nedalo by sa povedať ani slovo.“