Slovenská basketbalová asociácia zverejnila novú identitu a smelé plány. Mierime vysoko, znie motto

BRATISLAVA. Bratislavská televízna veža Kamzík bola miestom zverejnenia novej stratégie a identity Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
S mottom „Mierime vysoko“ zároveň predstavili nové reprezentačné dresy reprezentácií Slovenska a okrem toho funkcionári predstavili smelé plány - záujem zorganizovať významné podujatie a dostať reprezentáciu v 3x3 basketbale na olympijské hry.
Ondruš: Som veľmi šťastný
Iniciatíva SBA vznikla pred deviatimi mesiacmi a jej cieľom je najmä dostať basketbal do širšieho povedomia medzi ľudí. Prezentované nové motto funguje zároveň ako slogan pre reprezentačné tímy Slovenska.
„My sme hodnú chvíľu rozmýšľali, akým spôsobom ešte viac zviditeľniť slovenský basketbal a priblížiť ho predovšetkým mladej generácii.
Hľadali sme spojenie a vizuál prostredníctvom moderných trendov a využitia brandingu nielen na dresoch, ale aj na klasickom oblečení.
Ja som veľmi šťastný, že prišlo k spusteniu nového mediálneho brandingu basketbalu, ktorý by mal pomôcť k zvyšovaniu jeho pozornosti a viditeľnosti. Myslím si, že máme na to všetky predpoklady,“ priblížil pre TASR novinky prezident SBA Michal Ondruš.
VIDEO: Kampaň Mierime vysoko
Načasovanie nebolo náhodné
Nová stratégia a identita prichádza v momente, keď vstupujú oba národné tímy do nových kvalifikačných cyklov.
Muži sa opäť musia dostať z nižších poschodí európskeho basketbalu, konkrétne úvodnej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Pred ženami je vstup do prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027
„Načasovanie nebolo náhodné, hľadali sme vhodný termín a mám za to, nič lepšie, ako štart nových kvalifikácií nás nemohlo stretnúť. Som rád, že v stredu štartujú kvalifikačnú púť atraktívnym súbojom s Poľskom,“ vyhlásil Ondruš.
Dve výrazné méty
SBA si vytýčila pri tejto zmene zároveň dve výrazné méty - účasť reprezentácie Slovenska v 3x3 basketbale na olympijských hrách a zorganizovať významné podujatie európskeho charakteru.
„3x3 basketbal, jeho rozvoj a popularita narástla obrovským spôsobom za ostatné roky. Z našej strany je tam veľký nevyužitý potenciál, preto sa budeme snažiť priblížiť európskej a svetovej špičke.
Uvidíme, čo sa nám podarí dosiahnuť a veríme, že v tomto smere nebude náš slogan len klišé. Jeden z hlavných strategických cieľov slovenského basketbalu je priniesť na slovenskú pôdu veľké podujatie.
Nie je tajomstvom, že sme neuspeli pri ambícii zorganizovať skupinovú fázu majstrovstiev Európy žien v roku 2027. Nekapitulovali sme, snažíme sa ďalej a verím, že v lete 2026 privítame na Slovensku významné mládežnícke podujatie.
Či to bude A-kategória do 18 rokov, alebo niečo iné, to sa uvidí. Rozhodne o tom FIBA v priebehu troch týždňov a ja verím, že budeme úspešní, a to, čo sme si predsavzali, tak dokážeme naplniť,“ dodal na záver prezident SBA.