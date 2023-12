Mizéria Detroitu naďalej trvá, delí ho už iba jedna prehra od negatívneho rekordu NBA

"Ide o zápis do histórie, ktorej súčasťou nechce byť nik. Z 28 duelov máme 26 prehier, no nie sme až takí zlí," uviedol podľa webu BBC.com Cade Cunningham, ktorý vo štvrtok zaznamenal 28 bodov a 10 asistencií. Ani to však Pistons nestačilo. "Verím, že sa nám to podarí zastaviť. Vieme hrať lepšie," dodal.

V noci zo soboty na nedeľu čaká na hráčov Detroitu duel na palubovke Brooklynu Nets a ak by aj vyrovnali historické maximum v počte prehier bez prerušenia v jednej sezóne, od absolútneho antirekordu ich potom budú deliť ešte dve prehry.

V minulosti basketbalisti Philadelphie márne čakali na víťazstvo dlhých 28 zápasov v závere sezóny 2014/2015 a na začiatku ročníka 2015/2016.

Na triumf čakajú Pistons od 29. októbra, vtedy zdolali Chicago Bulls a v úvode sezóny mali bilanciu dve víťazstvá a jedna prehra. Odvtedy to s nimi šlo "od desiatich k piatim" a prepadli sa na úplné dno hodnotenia súťaže.