V NBA nikto viac nezarobil. LeBron James podpísal novú zmluvu

LOS ANGELES. Hviezda basketbalovej NBA LeBron James sa dohodol na dvojročnom predĺžení zmluvy s tímom Los Angeles Lakers. Doposiaľ platilo, že po sezóne 2022/2023 by sa stal voľným hráčom. Vďaka dvom sezónam navyše si na svoj účet pripíše o 97,1 milióna dolárov viac. Pred sezónou 2024/2025, bude mať ako 40-ročný hráč možnosť predĺžiť zmluvu ešte o jeden rok. V nej by si privyrobil 50 miliónov dolárov navyše.

Práve pred touto sezónou by mal byť draftovaný jeho starší syn Bronny James. Vo februári tohto roku odpovedal James na otázku, kde by chcel ukončiť kariéru takto:

"Kdekoľvek bude hrať Bronny, tam budem aj ja. Urobil by som čokoľvek, aby som mohol hrať so svojím synom aspoň jeden rok,” informoval Jason Lloyd z The Athletic. Vďaka tejto dohode sa James stane najlepšie zarábajúcim hráčom v histórii NBA so zárobkom 532 miliónov dolárov.

Ktorí hráči ho môžu predbehnúť? Kevin Durant je v súčasnosti štvrtým najlepšie plateným basketbalistom v NBA. Posledné dva mesiace sa pri jeho mene nehovorí o ničom inom, ako o prestupe. V jeho súčasnom a v kariére celkovo treťom tíme je podľa najnovších informácii nespokojný s vedením. Dvojnásobný šampión s tímom Golden State Warriors si počas kariéry zarobí 500 miliónov dolárov.

Stephen Curry bude v blížiacej sa sezóne najlepšie plateným hráčom v NBA. Za ročník 2022/23 sa môže pochváliť výplatnou páskou v hodnote 48 miliónov dolárov. Dvojnásobný najužitočnejší hráč najprestížnejšej basketbalovej súťaže na svete doviedol Golden State k titulu štyrikrát za posledných osem sezón. Aj vďaka tomuto si do konca svojej zmluvy v roku 2026 zarobí 470 miliónov dolárov. Ak by sme mali na zozname vybrať niekoho, kto si zaslúži každý jeden cent z kontraktu, je to práve tento muž.

Stephen Curry (Autor: TASR/AP)

Damian Lillard je jeden z najlepších hráčov, ktorý ešte nenosí prsteň šampióna NBA. “Práve teraz hráme v dobe, keď vás ľudia kritizujú za to, že ste ešte nevyhrali prsteň. Akoby to v športe nebolo to najťažšie čo môže byť. Existuje toľko hráčov, ktorí odohrali celú kariéru bez toho, aby získali titul,” povedal Lillard v relácii AMA.

Rovnako ako Curry bol a stále je jeho jediným kariérnym domovom jeden tím a to Portland Trail Blazers. V posledných týždňoch sa hovorí o jeho odchode do tímu Lakers, kde by mal k cestu k titulu o niečo jednoduchšiu. Ani nie pred týždňom reagoval na twitteri na fanúšika, ktorý sa pýtal ľudí, akú sumu má vsadiť na Lillardov presun do LA. "Dame" ironicky odpovedal: "stav milión". Vyzerá to tak, že v tíme Blazers ostane aj naďalej. Do tohto momentu odohral v NBA desať sezón a v tejto chvíli má zaručených 450 miliónov dolárov.

Damian Lillard (Autor: TASR/AP)