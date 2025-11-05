Čajky neuspeli ani na piaty pokus a stratili šancu na postup, španielsky tím ovládol duel

Európsky pohár žien 2025/2026 - skupina I
Movistar Estudiantes Madrid - Piešťanské Čajky 76:55 (39:29)
Najviac bodov Madrid: Bühnerová 21, Camillonová a Ezeigbová po 10
Piešťany: Schwarzová 12 (12 doskokov), Herminjardová a Szmereková po 10, Moravčíková 9, Buknová 8 (Vandlíková 4, Erdélyiová 2, Jakubčeková, Kozáková a Kraujunaitéová 0)
TH: 6/5 - 17/10, fauly: 17 - 14, trojky: 7 - 3
Rozhodcovia: Pedroso (Portug.), Papaioannou (Švaj.), Oliviera (Portug.),
Štvrtiny: 20:13, 19:16, 18:13, 19:13.
MADRID. Basketbalistky Piešťanských Čajok neuspeli v piatom vystúpení v rámci I-skupiny Európskeho pohára (Eurocupu). Na palubovke španielskeho Movistaru Estudiantes Madrid prehrali 55:76.
Zverenkyne trénera Petra Jankoviča tak definitívne prišli o možnosť zapojiť sa do bojov o pokračovanie v súťaži.
V tabuľke sú na štvrtej pozícii s bilanciou piatich prehier.
S tohtoročným účinkovaním v Eurocupe sa rozlúčia v stredu 26. novembra o 20.00 h súbojom proti francúzskemu UFAB49 Angers.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Z pohľadu Piešťan sa podarilo zvládnuť nástup do stretnutia, dokonca aj tesne viesť, ale Madrid dokázal takmer vždy identicky bodovo odpovedať.
Po koncentrovanom výkone na oboch stranách palubovky prišiel dlhší výpadok a domáci tím ho využil k 10-bodovej šnúre. Čajky dokázali v koncovke zareagovať, ale po prvej štvrtine prehrávali 13:20.
Druhú časť neodštartovali ideálnym spôsobom, ďalšia bodová šnúra madridského družstva znamenala pre Piešťany výraznejšie manko.
Postupne sa však slovenský zástupca herne zdvihol, kolektívnou hrou našiel účinný recept. V koncovke však prišlo opäť zopár chýb, a tak sa z pohľadu hosťujúceho kolektívu išlo na polčasovú prestávku za stavu 29:39.
II. polčas:
Piešťany ustáli aj nástup do druhého polčasu, s lídrom skupiny vedeli hrať vyrovnanú partiu a dlhú dobu zostávali v hre o víťazstvo.
Kľúčom k väčšej dráme však boli body spod koša a počet stratených lôpt, vďaka týmto dvom faktorom si Estudiantes udržiavalo dvojciferný náskok.
Pred poslednou časťou sa tak išlo na palubovku za stavu 42:57 z pohľadu slovenského tímu.
V štvrtej štvrtine sa výrazne nezmenil priebeh hry, domáci tím si už strážil cestu za ďalším víťazstvom a Čajky sa snažili aspoň skorigovať záverečný rozdiel.
Hlas po zápase
Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Ťažký zápas proti veľmi kvalitnému tímu. Vstúpili sme do neho pozorne a rozumne, držali sme sa na celkom dobrom dostrele. Opäť sme ale hlúpymi chybami dostali domácich na koňa a odišli nám na dvojciferný rozdiel. Už sme sa potom iba hľadali v zápase, aj keď opäť striedali veľmi dobré pasáže so slabšími. Toto nás stojí v každom stretnutí veľa síl, aby sme sa vrátili. Proti kvalitným tímom sa to nedá ničím nahradiť. Veľmi nízke percento úspešnosti opäť - 55 bodov, to nás predvádza celú eurocupovú sezónu. Dávame veľmi málo bodov v útoku, nevieme sa presadiť. Na druhej strane, som rád, že dostali vyššiu minutáž mladé hráčky a ja dúfam, že im to len prospeje. Raz nám hádam vrátia to, čo teraz do nich investujeme. Z našej strany to nebol nie najlepší zápas, ale proti tak kvalitnému tímu, sme to odohrali so vztýčenou hlavou.“