Obrovský talent vymenil USA za Belehrad. Hrať v Srbsku je môj sen už od piatich rokov, uviedol

BRATISLAVA. Fínsky basketbalista Miikka „Slim Jesus“ Muurinen podpísal trojročnú zmluvu s euroligovým Partizanom Belehrad po tom, čo sa presadil na ME v basketbale 2025 v drese Fínska.
Pôvodne sa očakávalo, že sa v tejto sezóne vráti do stredoškolského basketbalu v USA, no namiesto toho sa rozhodol pre presun do Európy.
Na EuroBaskete dokázal naplno využiť svoj limitovaný čas na palubovke, keď priemerne zaznamenal 6,6 bodu (s úspešnosťou streľby za 2 body 87,5 %) a 1,9 doskoku za len 11,1 minúty na zápas.
Muurinen sa zapísal do histórie fínskeho basketbalu ako člen tímu, ktorý na turnaji obsadil štvrté miesto.
VIDEO: Najlepšie akcie Muurinena v sezóne 2024/25
Fínsky talent sa presťahoval do USA v roku 2023 po tom, čo prešiel mládežníckymi akadémiami Beat Basket v meste Järvenpää vo Fínsku a Zentro Basket v španielskom Madride.
Muurinen je považovaný za jeden z najväčších talentov a patrí medzi najlepších basketbalistov ročníka 2007.
Muurinen po pristáti v Belehrade a po podpise zmluvy s Partizanom priznal, že sníval o tom, že bude hrať v Srbsku už od svojich piatich rokov.
„Cítim sa naozaj dobre, pretože je to môj sen už od piatich rokov hrať v Srbsku a v Eurolige.
Pozeral som niekoľko zápasov srbských tímov, takže viem, že basketbalová kultúra je tu silná, a to je dôvod, prečo sa mi to tu páči,“ povedal Muurinen po príchode do Belehradu.
„Partizan má skvelého trénera, dobrých hráčov, toto je pre mňa momentálne najlepšia príležitosť a Euroliga mi môže ponúknuť viac než NCAA. Som veľmi nadšený, že budem hrať pred našimi fanúšikmi,“ dodal.