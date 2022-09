Levice ďalej snívajú o Lige majstrov. Je tu prajná atmosféra, vraví tréner

"Možno sme čakali, že budú viac dávať trojky. Nechcem povedať, že sme sa toho báli, ale mali sme pred tým rešpekt. Naša defenzíva bola dobrá a už sme si to potom nenechali zobrať. Zatiaľ to bol náš najlepší zápas.

"O tom sa ani pol sekundy nedá pochybovať. To, ako všetci bojovali, jeden pre druhého, to je pridaná hodnota. Je tu prajná atmosféra v tíme, to je dôležité.

Som rád, že všetko, čo na palubovke robíme, je s neskutočným nasadením. Vždy sa to musí rozhodnúť na ihrisku. Teší ma, že sa sústredíme len na to," uviedol Madzin.

"Žlto-zelení" predviedli suverénny výkon, vyvarovali sa hluchým momentom zo stretnutia s Körmendom a ani s pribúdajúcim časom nepoľavili z diktovania tempa. Práve naopak, postupne rástol ich náskok do veľkých výšin.

Čaká ich finále

Pre trénera je to určitá odmena za starosti v predsezónnom období: "Je to odmena za všetko, čo sme doteraz urobili. To, čo sme odmakali, tak sa nám v týchto zápasoch vracia. Všetko ide od toho, ako sa do stretnutia vložíme, že to ako tím odrobíme."