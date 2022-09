Historické víťazstvo. Levice postúpili do semifinále kvalifikácie Ligy majstrov

Michal Madzin, tréner Patriotov: "Neskutočne úžasný pocit, hlavne z toho, akú energiu sme mali na ihrisku. Hrali sme jeden pre druhého, hlavne v obrane a v druhom polčase sme to celé odmakali. To bola cestu k tomu, aby sme mohli byť úspešní.

Som rád, že sme si dvakrát pri nízkom skóre vypracovali sľubný náskok. Teší ma, že druhýkrát sme si to už dokázali udržať a povedal by som, že posledných päť minút aj umne kontrolovať. Keby sme dali šestky, tak to mohlo byť ešte pokojnejšie.“

Martin Bachan, hráč Patriotov: "Je to skvelý pocit. Sme radi, že sa nám tento zápas podarilo vyhrať. Pripravili sme sa na to, čo bude Körmend hrať hlavne v obrane. Hrali špecifickú obranu, ale myslím si, že tréner nás na to dobre pripravil.

Čítali sme to a dobre sme využívali situácie, ktoré nám z toho vznikli. Sme v peknej destinácii, potešilo nás, že si predĺžime pobyt a môžeme si zahrať ďalší zápas proti kvalitnému súperovi.“