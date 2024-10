Levice v zápase roka prevalcovali favorita. Madzin: Buďme na to hrdí, pyšní, užime si to

LEVICE. Pre basketbalistov tímu Patrioti Levice bol utorkový večer významný v mnohých ohľadoch, na medzinárodnej scéne doteraz nikdy nečelili tak kvalitnému súperovi, ako španielskej Zaragoze. Favorizovaný tím v Európskom pohári FIBA dokázali s prehľadom zdolať 96:80 a minimálne niekoľko dní si okrem jedného z najväčších víťazstiev v histórii klubu budú užívať aj post lídra B-skupiny.

Basketbalový sviatok, zápas roka a mnohé ďalšie prívlastky dostala konfrontácia úradujúceho majstra Slovenska so zástupcom španielskeho basketbalu.

Zaragoza sa totiž radí medzi kandidátov na celkový triumf v Európskom pohári FIBA, ale v Leviciach to bola sebavedomá a suverénna jazda "žlto-zelených".

"Myslím si, že extrémne dôležitý bol vstup. Hneď sme si vybudovali náskok 16:3, čo nám dodalo takú energiu, že poďme hrať, aj keď hneď v prvej štvrtine to Zaragoza stiahla. So zázračnou trojkou sme napokon išli do vedenia. V druhej štvrtine sme Zaragozu ubránili na 10 bodov, po tretej štvrtine mala na konte len 46 bodov. Neskutočný výkon a vnútorná motivácia celého tímu niečo dokázať, to teší," uviedol pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.

VIDEO: Záznam zápasu Levice - Zaragoza

Nichols : Najväčšie víťazstvo v kariére Jeho tím síce cez víkend neuspel v ligovej repríze finále proti Spišským Rytierom, ale prestížny súper zvučného mena namotivoval družstvo správnym spôsobom. "Tréneri pripravili za deň a pol skvelý zápasový plán, ktorý sa nám podarilo naplniť. Premenili sme niekoľko striel, získali sme sebavedomie a to je v basketbale podstatné. Mentálne sme boli silní, keď sa Zaragoza doťahovala. Treba povedať, že hrajú v najlepšej lige Európy a pred niekoľkými dňami takmer zdolali Real Madrid. Je to veľké víťazstvo, v mojej kariére určite na prvom mieste. Bol to najlepší tím, ktorému som čelil a papierovo ide o najkvalitnejšie mužstvo v našej skupine. Basketbal je o srdci a o hraní so sebavedomím. Ak sa stretnú tieto dve veci, tak možné je všetko. Všetci sme len ľudia," povedal krídelník domácich Ty Nichols.

Každý nás bral za outsidera Cesta za významným víťazstvom odštartovala v podstate od prvej minúty. Levičania sa mohli oprieť o streľbu za tri body, ktorá dodala všetkým sebavedomie a s podporou viac ako 1300 fanúšikov dokázali Zaragozu zaskočiť až na toľko, že v zápase viedla len 13 sekúnd, aj to na úplnom začiatku.

"Každý nás bral za outsidera, to poviem na rovinu. Stále však hovorím, že v tejto hale môže byť niečo špeciálne, ak je zaplnená a vytvorí sa dobrá energia. Ak družstvo bojuje, tak sa môžu udiať špeciálne veci a jeden taký zápas sa udial. Treba si uvedomiť, že priebežne a reálne sme viedli o 30 bodov. Muselo to byť niečo špeciálne a neuveriteľné. Samozrejme, prišli v štvrtej štvrtine aj ťažké momenty, ale nemohli sme čakať, že Zaragoza odpochoduje s hlavami dole tento zápas. Je potrebné si uvedomiť, ako náročné to je, keď v priebehu pár minút sa začne takto rýchlo scvrkávať náskok. Veľmi dôležité, že sme to ustáli a našli spôsob, ako správne ukontrolovať našu hru a urobili zopár jednoduchých zakončení.

Keď bolo už nejakých šesť minút do konca, tak som veril, že víťazstvo môže byť naše," prezradil Madzin viac z vývoja duelu.

Zľava Boris Bojanovský (Levice) a Joaquin Rodríguez (Zaragoza). (Autor: TASR)

Buďme na to hrdí, pyšní, užime si to Španielsky tím predviedol v určitých okamihoch záblesky svojej kvality, ale inak bolo dianie na palubovke výhradne v levickej réžii. Konečné víťazstvo o 16 bodov zviditeľnilo účastníka Tipos SBL v basketbalovej Európe. "Budeme si užívať, že sa o tomto bude hovoriť. Je to obrovská česť a hrdosť, že sa o nás bude hovoriť vo veľmi pozitívnom duchu a týmto výsledkom sa budeme prezentovať. Možno viac ľudí si teraz pozrie, kde sa stal takýto výsledok. Buďme na to hrdí, pyšní, užime si to. Snívali sme o tom, aby sa nám to raz mohlo podariť. Teraz sa to udialo," vyhlásil kouč Levíc.

Najväčšie víťazstvo Emócie v levickej športovej hale boli na maxime, dali by sa prirovnať až k oslavám majstrovského titulu. "Z jednorazového pohľadu ide samozrejme o najväčšieho súpera a najväčšie víťazstvo. Stále však pripomínam zápas s Opavou, ktorý nás posunul do druhej fázy Európskeho pohára FIBA. Ten mal dlhodobejší charakter, pretože nás dostal do konfrontácie s veľkými tímami. Povedzme si pravdu, kto by povedal, že to takto teraz dopadne, tak by sme ho asi brali za divného. Celý tím si za tým šiel a veľmi zaslúžene sme to zvládli víťazne," povedal Madzin, kam radí triumf nad Zaragozou.

Podobne to mal aj pivot Boris Bojanovský: "Pre mňa je to najnepravdepodobnejšie víťazstvo v mojej kariére, je to tam niekde na vrchu. Sme radi, že prišlo toľko divákov a užili si s nami tento zápas, aby sme to aj mohli na konci trochu osláviť. Máme bilanciu 2:0, ale zostávame nohami na zemi."

Momentka zo zápasu Patrioti Levice 96:80 Casademont Zaragoza. (Autor: FIBA)

Je to ako rozprávka Je isté, že minimálne do najbližšieho týždňa budú Levice lídrom B-skupiny EP FIBA. Pri postupovom kľúči, keď priamo ďalej ide len víťaz, je to dobrá východisková pozícia do ďalších bojov. "Je to ako rozprávka. Máme výborný vstup a dobrú pozíciu. Vieme, s kým sme tu hrali a ešte budeme hrať. Všetko rešpektujeme. Teraz sa tešme, je fajn, že sme v hre a ideme postupne od zápasu k zápasu, ale nejdem tu dávať nejaké vyhlásenia. Uvidíme, čo sa udeje v ďalších stretnutiach," zhodnotil kormidelník Patriotov.

V tomto ročníku hrajú až štyria zástupcovia Tipos SBL medzinárodné súťaže, súčasťou EP FIBA sú Levice a Prievidza, v Severoeurópskej lige (ENBL) je Inter Bratislava a Spišskí Rytieri. Všetky tímy zažívajú v týchto dňoch podarené vstupy, čo len zvyšuje kredit a povedomie o slovenskom basketbale. "Jeden druhého sledujeme, ako sa mu darí. Nejdime do toho, aby sme sa porovnávali so španielskou ligou po jednom vyhratom zápase. Tešme sa, že máme tímy, ktoré chcú bojovať a hrať so srdcom, aby urobili niečo veľké. Obrovské víťazstvo a výsledok, ktorý ide von do Európy," skonštatoval Madzin k víťazstvu nad Zaragozou.