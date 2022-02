Ružomberčanky vyhrali Slovenský pohár. Tešia sa štvrtý raz v klubovej histórii

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Veľmi sa teším zo zisku Slovenského pohára. Bol to veľmi dobrý finálový zápas, plný energie, fyzickosti a dobrej obrane na oboch stranách. Mne sa toto stretnutie veľmi páčilo. Malo to pre nás šťastný koniec."

Radka Stašová, hráčka Ružomberka: "Sme veľmi šťastné, že sa nám to podarilo. Mali sme za sebou veľmi ťažké obdobie. S Čajkami sme prehrali predchádzajúce tri stretnutia, takže určite sme túto výhru potrebovali, aj kvôli vlastnému sebavedomiu, aby sme sa opäť vrátili k výkonom, ktoré sme predvádzali v prvej polovici sezóny."

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "V prvom rade, gratulujem domácim k zisku pohára. Ťažký zápas, opäť sa nám nevyhla smola, keď sa nám zranila ďalšia hráčka. Prišli sme zase do menšej rotácie. Tento tím ešte potrebuje nejaký čas, aby sa zohral. Myslím si, že domáci mali veľmi dobrý vstup do zápasu. Trafili aj ťažké strely, tým pádom držali nejaký balans. Ešte sme sa s tým snažili niečo urobiť, ale urobili sme chyby. Keď sme prehrávali o 6 bodov, tak sme dostali ťažkú trojku od Graysovej. Tam sa to asi zlomilo. Ale ja verím, že sa tu ešte túto sezónu vrátim a prídeme oveľa silnejší."

Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: "Hneď v úvode mal Ružomberok lepšiu úspešnosť streľby a tiež lepšiu energiu ako my. Tomu sme sa chceli vyhnúť, nepodarilo sa. Celý čas sme sa snažili na nich dotiahnuť, v obrane boli stále určité chyby. Ružomberok mal však veľmi vysokú úspešnosť, padlo im všetko. To podľa mňa rozhodlo o tomto zápase, pretože my sme v ofenzíve veľmi trápili."